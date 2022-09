Jentl Gaethofs speelt met Wezel topper in Geel: “Leuk dat we samen een stap hogerop konden zetten”

voetbal derde nationale BHet lijkt erop dat voor Wezel de tijd niet stil heeft gestaan. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale, begon het seizoen in derde nationale B met een zes op zes. Het deelt de leidersplaats met Schoonbeek-Beverst. Eén van de onmiddellijke achtervolgers zijn de buren van Geel die, via de interprovinciale eindronde, eveneens de sprong naar het nationale voetbal konden maken. Zaterdagavond om 20 uur staan de twee buren in Geel opnieuw tegenover elkaar.

Het was vorig seizoen tot de laatste speeldag een sportieve strijd tussen Wezel en Geel. Met als inzet de titel. Het was uiteindelijk Wezel dat de kroon op het werk van een heel sterk seizoen plaatste. En zo de onvoorspelbare interprovinciale eindronde aan zich voorbij liet gaan. Die nacompetitie moest wel gespeeld worden door twee dichte buren: Berg en Dal, dat op de eerste speeldag sneuvelde, en Geel dat uiteindelijk een strijd tot het bittere einde moest leveren.

“Vermits Berg en Dal zijn eerste wedstrijd verloor, lag onze hoop bij Geel”, zegt Jentl Gaethofs. “Uiteindelijk was het voor ons heel belangrijk dat er een dichte buur mee de overstap zou maken. Nu zitten we samen een reeks hoger, en kunnen we zaterdagavond ons eerste duel afwerken. Ik woon in het Limburgse Paal, maar je voelt dat het een confrontatie is die in de regio leeft.”

Maximum

Wezel begon bijzonder sterk aan de competitie. Het ging op de openingsspeeldag overtuigend met 1-4 winnen op het veld van Betekom, en boekte vorig weekend tegen Beringen zijn eerste 3-2-thuiszege. “Een zes op zes is mooi meegenomen”, zegt de aanvaller. “Uiteindelijk trekken we de lijn van onze voorbereiding door. Net als vorig jaar mochten we ook dit seizoen terugblikken op een geslaagde bekercampagne, waarin we pas in de derde ronde op het veld van Aalst onderuit gingen. De duels met sterke tegenstanders zijn een pluspunt geweest.”

Ervaring

Wezel is een ploeg die bol staat van ervaring. Jentl Gaethofs is één van die spelers die de voorbije jaren een succesvolle weg heeft afgelegd. “Ik heb een periode bij Dessel achter de rug en was verschillende jaren actief bij Lommel. Die ervaring is zonder twijfel nuttig.”

