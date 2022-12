Jentl Gaethofs revalideert van enkelbreuk: “Ik hoop Wezel dit seizoen nog diensten te kunnen bewijzen”

Voetbal derde afdeling BVoor Wezel Sport is 2022 een aaneenschakeling geweest van mooie sportieve momenten. Na een ongemeen spannende strijd met de buren van ASV Geel en Berg en Dal, pakte de Molse formatie in de lente de titel in eerste provinciale. Als nieuwkomer in derde afdeling B trok de Kempische formatie die succesvolle tendens door. Met de eerste periodetitel als voorlopig hoogtepunt. Er was eveneens een schaduwzijde: de zware kwetsuur van Jentl Gaethofs.

Het was midden oktober, tijdens de uitwedstrijd in Diest, dat het noodlot voor de aanvaller geen genade kende. Net na de rust, en zonder enig contact, liep de Wezelse aanvaller een enkelbreuk op.

“Ik bleef met mijn studs in het gras steken, waardoor het ganse gewicht op mijn enkel terechtkwam”, blikt Jentl terug. “Ik wist meteen dat het heel ernstig was. Met het gevolg dat er een operatie volgde, en er een pin in mijn enkel werd aangebracht. Intussen hebben de dokters die opnieuw kunnen verwijderen. Op dat vlak heb ik nog een beetje geluk. Had ik bijvoorbeeld een blessure aan de kruisband opgelopen, was het seizoen afgelopen.”

Doel

Inmiddels werkt Jentl Gaethofs achter de schermen volop aan zijn terugkeer. En kan hij met vertrouwen naar de toekomst kijken. “Het is vooral belangrijk om realistische doelen te stellen. Ik hoop eind februari weer op het oefenveld te staan. Ik weiger me neer te leggen bij de vaststelling dat ik niet meer in actie zal komen. Het feit dat de groep het zo goed doet, is een bijkomende motivatie om de slotfasen van deze competitie als speler te kunnen beleven.”

Succes

Dat Wezel dit seizoen opnieuw een rol van betekenis zou spelen, lag een beetje in de lijn van de verwachtingen. Het beschikt in elke linie over spelers die voor een meerwaarde zorgen. Het succes van de eerste periode, zorgt ervoor dat er meteen een pak druk van de schouders is gevallen. Jentl Gaethofs voorspelt dat het bovenaan het klassement nog een spannende strijd zal worden.

“Er is intussen een kleine kloof met de subtop. Het zal er nu op aankomen om de tweede ronde sterk aan te vatten en zo lang mogelijk zicht te blijven houden op de leidersplaats. We zullen wel zien wat in de lente van volgend jaar de sportieve uitkomst zal zijn.”