Jenthe Verstraete wint tweedaagse in Luxemburg: “Op deze eerste zege wacht ik al twee jaar”

wielrennen nieuwelingenJenthe Verstraete (16) schreef het Critérium Européen des Jeunes, een tweedaagse in het Groot-Hertogdom Luxemburg, op zijn naam. Zaterdag werd de tweedejaarsnieuweling in Troisvierges negentiende, zondag in Diekirch tweede.

Werkte de stunt van Yves Lampaert in de inleidende tijdrit van de Ronde van Frankrijk inspirerend? Het zou best kunnen. Jenthe Verstraete, een jongen uit Ingelmunster, en zijn ploegmaats van Isorex waren vrijdagavond op weg naar het Groot-Hertogdom en volgden op de radio wat in Kopenhagen gebeurde. Toch was Matteo Vanhuffel zaterdag in de eerste etappe de meest opvallende Belg.

“Hij trok al in de eerste ronde in de aanval”, doet Verstraete het koersverhaal. “Eerst met een Zwitser, dan alleen en in de finale met een Fransman. Het was een heel lastige rit met veel steile beklimmingen. In het peloton werd met snokken gereden. Wat ik niet zo graag heb. Achter de twee leiders gingen we met circa dertig renners naar de streep. Het was een aankomst bergop. Ploegmaat Aless De Bock maakte er een lange sprint van. Ik moest enkele lengten laten. Want mijn benen liepen helemaal vol.”

Offensief beloond

De tweede rit was minder lastig, maar het startschot weerklonk al om acht uur in de ochtend. “Dus moesten we om 5.30 uur opstaan en meteen iets eten”, gaat Verstraete verder. “Ik kreeg wat last van mijn darmen. Omdat ik zaterdag niet echt in het rood was geweest, voelden mijn benen redelijk goed. Dus koos ik voor een vroege aanval. Wat aanvankelijk niet zo goed lukte. Toen een uitval van Senna Remijn gecounterd was, zag ik in een vallei de kans schoon om in het offensief te gaan. Ik schakelde op mijn grote versnelling, reed vijf kilometer alleen voorop en kreeg het gezelschap van een Nederlander. Samen liepen we tot anderhalve minuut uit. Mijn ploegmaats stopten perfect af. Tijdens de vlucht dacht ik dat die Nederlander in het klassement voor mij stond. Ploegleider Franco Heyse kwam vertellen dat hij zaterdag tien seconden meer verloor dan ik. Dat gaf moed, maar in de sprint om de ritzege zat er niet veel meer op. Bij de eindafrekening bleek ik drie seconden overschot te hebben op Matteo Vanhuffel. Eindelijk heb ik een zege beet. Ik was al twee jaar op zoek naar een overwinning.”

Lees ook: meer wielrennen