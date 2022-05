Jenthe Verstraete als outsider naar PK in Adinkerke: “Bewust met de ploeg niet mee naar Tsjechië”

Met het Isorex Cycling Team werkte Verstraete vorig weekend de Tour Basse Meuse af. Hij stond na afloop in het winnende kamp, want met Anton Larsen won de Gaverse ploeg twee ritten, het eindklassement en de bergtrui. “Anton won de inleidende tijdrit en Theodor Clemmensen werd derde: we wisten bij de ploeg meteen wat onze taak was”, blikt Jenthe Verstraete terug. “Vooral de slotrit controleerden we goed.”

In de eindstand werd Verstraete 23ste op 31 seconden van zijn Deense ploegmaat. Op het provinciaal kampioenschap mag hij aan zichzelf denken. Xander Scheldeman, vorige zondag tweede op het BK tijdrijden, en Louic Boussemaere rijden de provinciale titelstrijd niet. Met Isorex nemen ze deel aan de driedaagse Vredeskoers in Tsjechië. “Ik had ook de kans om mee te gaan, maar dan riskeerde ik een week schorsing omdat deelnemen aan het PK verplicht is”, weet Verstraete. “En dan zou ik volgende week zaterdag in eigen Ingelmunster niet kunnen koersen. Dat risico wou ik niet nemen.”

Pittige week op komst

Dus gaat Verstraete zaterdag in Adinkerke zijn kans. Afhankelijk van de wind wordt het al dan niet een pittige titelstrijd. “Ploegmaat Siebe Bauwens beschikt over een sterke sprint, maar mijn spurt is ook beter geworden”, gaat Verstraete voort. “Ik verwacht dat Jonge Renners Roeselare sterk voor de dag zal komen. Mauro Adyns is heel goed bezig, Wout Hemeryck is sowieso sterk. Daarnaast kijk ik zaterdag ook uit naar Lomme Van den Meerssche, want hij is heel goed bezig.”

Deze laatste zette vorige zomer in Koolskamp het open West-Vlaams kampioenschap bij de eerstejaarsnieuwelingen op zijn naam en gaat in dit PK als titelverdediger van start. Voor Verstraete wachten na het PK nog enkele leuke opdrachten. Daags na zijn thuiskoers is er de Herman Vanspringel Diamond in Vorselaar, de week nadien de Ronde van Vlaanderen, daarna de Himmelfahrt Tour in Denemarken. “Volgende week werk ik in Stavelot een stage met de Topsportschool af”, besluit Verstraete. “Stage, een kermiskoers en een Topcompetitieproef: dat wordt een pittige week.”

