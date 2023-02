Jenthe Biermans rijdt zaterdag Omloop HNB: “Dankzij eerste zege bij de profs zal ik vrijer kunnen koersen”

Wielrennen profsJenthe Biermans (27) trekt met vertrouwen naar Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn. Nadat hij in de Classica Valenciana z’n eerste podium – tweede na Arnaud De Lie – veroverde, schreef hij in Oman de nieuwe Muscat Classic op z’n naam. Zijn eerste zege in z’n zevende profseizoen.

“Jawel, mijn transfer naar Arkéa Samsic is een bewuste keuze”, verduidelijkt Biermans. “Zowel bij Katusha als Israel heb ik altijd in dienst van een aantal grote namen gereden. In de tweede helft van vorig seizoen voelde ik, dankzij een paar toptienplaatsen in kleinere wedstrijden, dat ik een stap vooruit had gezet. Bij mijn nieuwe Franse ploeg krijg ik meer vrijheid. Een wedstrijd winnen was voor aanvang van dit seizoen mijn belangrijkste betrachting. Dat die zege zo vroeg op het seizoen zou komen, had ik niet verwacht.”

Bij een nieuw team is dit een prachtige binnenkomer. En voor hemzelf een hele grote opluchting. “De ontlading was groot”, geeft de broodrijder uit Geel toe. “Iedere prof wil koersen winnen. Na drie jaar Katusha en drie jaar Israel bleef die overwinning heel lang uit. Die druk is nu weg. Ik zal vrijer kunnen koersen. Op tactisch vlak zal ik wellicht iets meer risico’s durven nemen. Van de ploegleiding krijg ik meer vertrouwen.”

Niet alle drie

Kan Biermans dat zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad al laten zien. “Ik vermoed dat Matis Louvel en ik de beschermde renners zullen zijn”, blikt hij vooruit. “Met één kopman zullen we niet werken, denk ik. Ik voel dat ik stappen heb gezet. In Oman kon ik dat laten zien, dit weekeinde beginnen we aan een totaal ander soort wedstrijden. Ik kijk er naar uit. In Omloop Het Nieuwsblad heb ik altijd goed gereden, maar een sterk resultaat haalde ik er nog niet. Terwijl ik twee jaar geleden in Kuurne wel al eens vijfde werd.”

Dit keer komt Biermans niet aan de start in Kuurne. Volgende dinsdag rijdt hij Le Samyn, de Waalse opener. “In het verleden heb ik vaak de drie wedstrijden gereden, maar dan heb je weinig recuperatietijd”, besluit de Kempenaar. “Criquielion en Monseré staan ook op mijn programma. E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ook. Daar tussen moeten we nog beslissen. Ofwel wordt het Drenthe, Denain en Bredene-Koksijde ofwel Milaan-Turijn met Milaan-Sanremo.”

