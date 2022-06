Jenthe Biermans blikt vooruit op BK in Middelkerke: “We zijn vrij en er zit bij de ploeg geen druk op”

Kan Jenthe Biermans (26) in Middelkerke verrassen? De slotrit van de Baloise Belgium Tour bewees dat de pion van Israel-Premier Tech in orde is. Met Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke heeft hij op het BK slechts twee ploegmaats.

“We zijn met vier Belgen bij Israel-Premier Tech, maar Ben Hermans is nog niet hersteld”, weet Biermans. “Dus starten we met drie, een mannetje meer dan in het verleden. Toch is dit een ietwat eigenaardige situatie. Twee jaar geleden in Anzegem waren Tom Van Asbroeck noch ik mee met de groep van circa twintig renners die het kampioenschap domineerde. We waren van de andere teams afhankelijk. Langs de andere kant, niemand zal naar ons kijken. We zijn vrij, er zit weinig druk op. Van ons wordt niet verwacht dat we de driekleur pakken.”

Massaspurt niet zeker

Na de start in Middelkerke trekken de profs twee keer door de Moeren. “Het weer zal zondag een rol spelen”, gaat Biermans verder. “Volgens de weerberichten begin deze week kan het regenen en waaien. Scheurt het peloton in de Moeren en komen waaier één en twee nadien samen kan het gebeurd zijn. Zeker als de belangrijkste ploegen goed vertegenwoordigd zijn. De situatie in België is speciaal. Hier heb je een vijftal grote ploegen, in andere landen vaak maar één groot team. Bovendien hebben we in ons land enkele sterke spurters. Sommigen met een sterk team achter hen, anderen die het zonder ploeg moeten doen. Het kan zondag ook een massaspurt worden, maar dat ligt niet voor de hand.”

Tandem met Nizzolo

Voor Biermans is het Belgisch wegkampioenschap in Middelkerke een eindpunt. Hij werkte dit seizoen al heel wat klassiekers af en bracht ook de Ronde van Italië tot een goed einde. “Ik heb al veel moeten koersen, het is tijd voor een week zonder de fiets”, benadrukt hij. “Hoe mijn programma er in het najaar zal uitzien ligt niet vast. Sedert enkele weken word ik door de ploegleiding gekoppeld aan Giacomo Nizzolo. Wellicht rijd ik de Ronde van Polen en nadien veel eendagskoersen.”

Bij Israel-Premier Tech, nog niet zeker van een verlengd verblijf in de World Tour, is Biermans einde contract. “Op dat vlak is het stil ook al voel ik dat de ploeg tevreden is over mijn werk”, besluit hij. “De voorbije jaren kon ik altijd vrij snel tekenen, nu zal het misschien wat langer duren.”