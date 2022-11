Jente Michels, derde in Koppenbergcross U23: “Na sterke openingsronde afgeremd door rugpijn”

“Volle bak van bij de start was de bedoeling”, gaf Michels toe. “Na de openingsronde voelde ik rugpijn opkomen. En besefte ik dat het geen overwinning zou worden. Neen, dat rugprobleem is niet alarmerend. Het is een gevolg van de Wereldbekerwedstrijd zondag in Maasmechelen. Na die cross voelde ik stijfheid in mijn rug. Een gevolg van een parcours met bijzonder veel putten. Op een droge Koppenberg liggen er ook veel putten. Waardoor mijn rug weer opspeelde. En ook de pols die ik al eens brak begon mij in de loop van deze wedstrijd parten te spelen.”

Niet voor klimmers

Met andere woorden: voor Michels mag het beginnen regenen waardoor omlopen minder hard liggen. “Deze Koppenbergcross was niet echt iets voor de klimmers, wel voor mannen met veel power”, ging de pion van het Alpecin-Deceuninck Development Team verder. “Dat ik hier zowel de eerste als de tweede plaats moest prijsgeven heeft geen invloed op mijn zelfvertrouwen. In de eerste ronde kon ik meteen een gaatje slaan. Wat aantoont dat ik in orde ben. Dus probeer ik zaterdag op het Europees kampioenschap in Namen voor de overwinning te gaan.”

Ronhaar en Nys

Op de Citadel in Namen zal het deelnemersveld bij de beloften nog wat sterker zijn dan op de Koppenberg. “Pim Ronhaar is heel sterk”, blikte Michels vooruit. “Hij was vorig jaar tijdens de Wereldbekermanche op hetzelfde parcours al heel goed (de Nederlander won, red.). Thibau Nys zal ook te duchten zijn. Dat worden de voornaamste kanshebbers op de Europese titel, denk ik. Achter hen zijn veel beloften sterk aan elkaar gewaagd. Op de Citadel van Namen ben ik als lichtgewicht wat meer in het voordeel dan op deze Koppenberg. De inspanning bergop is er nog iets langer dan hier. Want hier is het telkens twintig tot dertig seconden echt op de macht. In Maasmechelen was ik super goed. Want na een mindere start kon ik op mijn eentje toch nog naar de vierde plaats rijden. Mijn conditie is in orde, daar twijfel ik niet aan.”