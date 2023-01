Jente Leyssens en Grimbergen ontvangen zondag Elewijt: “Er moeten gewoon punten worden gepakt”

Jente Leyssens blikt nog terug op vorig weekend. “Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen”, klinkt het. “Het was een zwaar veld dat er niet super goed bijlag, maar desondanks probeerden we toch te voetballen. We hebben kansen genoeg gehad, maar deze werden niet benut.”

“De goal die Casteels dan uiteindelijk scoorde werd afgekeurd voor offside. Rhodienne-De Hoek was de eerste helft eenmaal gevaarlijk en dat was dan wel op de paal. Een soort van waarschuwing dat we wakker en alert moesten blijven.”

“Ook in de tweede helft waren wij de baas en creëerden we kansen. Wel minder dan in de eerste helft, maar nog altijd genoeg om de match te doden. Ook moest de scheidsrechter een penalty fluiten na een fout op De Cuyper, die we uiteindelijk niet gekregen hebben. Het was een match waar we hebben getoond wie we zijn. Deze lijn moeten we kunnen doortrekken, enkel moeten we veel efficiënter zijn voor de goal.”

Pech

“Wat er moet in deel 2 van het seizoen? Zoals aangehaald de lijn van de laatste twee matchen proberen door te trekken. Vooral die grinta erin houden en efficiënt zijn voor de goal. We hebben kwaliteiten genoeg om dit te realiseren. We hebben dit seizoen ook paar keer pech gehad. Als je wint in plaats van gelijk te spelen dan sta je meteen veel hoger.”

Ondanks dat Grimbergen één punt boven rode lantaarn Rhodienne-De Hoek staat, is er volgens Leyssens geen sprake van druk. “Druk zou ik het niet noemen, iedereen weet waar we staan en wat de gevolgen daarvan zijn op het einde van het seizoen. We moeten daar zo snel mogelijk weg.”

“Dit is niet de plaats waar we horen te staan. Maar toch staan we er. Iedereen weet wat we moeten doen en wat er van hem verwacht wordt. Nu is het match per match en er moeten gewoon punten worden gepakt.”

“Waar de sleutel zondag tegen Elewijt zal liggen? Ik denk blijven en durven voetballen hoe we vorig weekend gespeeld hebben. Er vol voor gaan vanuit een goede organisatie en efficiënt zijn voor de goal. Ik weet nog van hen dat je hen niet te veel ruimte mag geven. We kregen in de heenronde vier doelpunten binnen tegen hen, maar maakten er zelf ook wel vier. Er liggen dus zeker mogelijkheden”, besluit Leyssens.