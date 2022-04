Jente Joly blij met veertiende plaats op BK berglopen na 7 jaar blessureleed: “Plezant om terug te zijn”

ATLETIEKNa 7 jaar onderbreking door lichamelijk ongemak nam meervoudig Belgisch kampioen Jente Joly zaterdag in Malmédy nog eens deel aan het BK berglopen. Zijn veertiende plaats na 11km ploeteren in 1u03.30 voelde als een overwinning.

Tussen grofweg 2010 en 2015 was Jente Joly Belgische top in het berglopen. De voorbije jaren was het wat minder. “Het was van 2015 geleden dat ik aan het BK had deelgenomen. Ik heb de voorbije 7 jaar veel gesukkeld. Ik had de ziekte van Lyme en onderging een operatie aan de enkel. Na die sukkeljaren vond ik het enorm plezant om opnieuw te kunnen starten”, legt Joly uit. “Het parcours was zwaarder dan gedacht. Vroeger kon ik de volledige afstand afleggen, terwijl ik nu enkele keren moest stappen bergop. Dat heeft toch te maken met de mindere vorm.”

Het minder bekende berglopen zit de laatste jaren in de lift. “Het niveau ligt een pak hoger dan vroeger. De tijden op het rondje in Malmédy zijn sneller dan vroeger. De top vijf-top tien is sterker geworden. De bergloop- en de trailloopfederatie werkten samen voor het BK. Dat is deels een verklaring.”

Joly won in zijn topjaren een aantal Belgische titels en haalde selecties voor het WK en EK. “Ik opende mijn carrière bij de junioren sterk met een Belgische titel en brons op het EK en het WK. Ook in mijn eerste jaren bij de seniores zette ik resultaten neer. Vooral bergop ben ik goed, bergaf ligt me minder. Door de mindere vorm viel dat nu extra op. Het was een enorm zwaar parcours met 700 positieve hoogtemeters.”

Soepelheid

De kans dat Joly ooit nog zijn vroegere topniveau zal halen, lijkt eerder klein. “Sinds de operatie aan de enkel mis ik soepelheid en heb ik vaak last aan de achillespezen. Ik hoop altijd om zo dicht mogelijk bij m’n oude niveau te komen, maar ik loop vooral voor het plezier nu. Met deze veertiende plaats ben ik blijer dan met mijn bronzen plak van 2015.”

“Ik voel nu geen druk meer. Het is plezant om terug te zijn. In 2020 dacht ik dat ik nooit nog een bergloop zou doen, het voelde super om er weer bij te zijn. Ik wil stap voor stap voortdoen, blessurevrij blijven en vooral veel plezier maken. Plezier beleven aan het lopen, dat is het belangrijkste”, besluit Joly met wijze woorden.

