Jente Hauttekeete maakt er het beste van in moeilijke omstandigheden: “Ik kijk heel hard uit naar wedstrijden”

ATLETIEKJente Hauttekeete (18) beleeft net als veel andere atleten geen gemakkelijke winter. De beloftevolle meerkamper kan momenteel niet trainen in de Gentse indoorhal, zag het BK meerkamp voor junioren geschrapt worden en is nog niet zeker dat hij een plekje kan bemachtigen op de IFAM.

De Topsporthal is sinds kort enkel nog beschikbaar voor de absolute toppers. Opkomende talenten zoals Hauttekeete vallen buiten de boot. “Tot vorige week kon ik nog terecht in de Topsporthal voor mijn trainingen. Maar nu is die enkel nog voorbehouden voor A-atleten. Ik heb een B1-statuut en kan dus helaas niet meer binnen trainen. Nu moet ik dus al m’n trainingen buiten doen”, vertelt de Gentenaar. “Voor de explosievere onderdelen, zoals de spurt, wordt het zo wel moeilijker. Als het iets warmer is, gaat dat toch vlotter. Gelukkig heb ik nog een piste waarop ik terecht kan in De Pinte, op anderhalve kilometer van waar ik woon. Dat is een beetje m’n vaste trainingsplek. Soms train ik ook op de Blaarmeersen.”

IFAM?

13 februari is een datum waar veel atleten reikhalzend naar uitkijken. Dan is er de IFAM, de eerste Belgische indoormeeting van het seizoen. Maar de plekjes zijn heel duur. “Ik heb me ingeschreven voor de 60m en het verspringen. Ik zie dat er al veel atleten van de inschrijvingslijst geschrapt zijn, maar ik sta er nog altijd op”, klinkt het. “Maar ik weet niet of ik er uiteindelijk bij zal zijn. Het is nog eventjes afwachten. Ik hoop natuurlijk van wel. We zullen zien.”

In 2019 verbeterde de getalenteerde alleskunner het Belgisch record tienkamp bij de scholieren. Als junior wil Hauttekeete ook op BR’s jagen, maar door corona zijn de kansen beperkt. “Het BK meerkamp werd uitgesteld naar 20 februari. Ik zal deelnemen bij alle categorieën omdat het BK junioren geschrapt is. Dat vind ik wel jammer, want ik had echt wel gehoopt om het Belgisch juniorenrecord van Jaan Bal te pakken. Ik zal dan maar proberen om in de zomer het Belgisch outdoorrecord te verbeteren. Hopelijk een keer zonder te veel rugwind”, zegt Hauttekeete, die afgelopen zomer 7833 punten scoorde (beter dan het BR junioren van Thomas Van der Plaetsen van 7769 punten, red.) op de tienkamp in Deinze. Door een teveel aan rugwind kon die prestatie niet als BR erkend worden.

Lastiger in eerste lockdown

Intussen is de wedstrijdhonger groot bij Hauttekeete. “Ik kijk heel hard uit naar wedstrijden na zo’n lange periode van trainen. Je wil je toch af en toe kunnen tonen. Soms voelt het aan alsof ik niet meer weet waarvoor ik aan het trainen ben. Zeker dan bij die zwaardere trainingen voor de 1000m. Maar ik probeer de moed erin te houden. In de eerste lockdown had ik het zwaarder. Toen zat ik me telkens voor te bereiden en werd die meerkamp iedere keer uitgesteld. Het alleen trainen vond ik ook lastig.”

“Nu is het gelukkig nog mogelijk om in groepjes van vier te trainen. Dat is prima voor mij. Zo kun je toch nog een beetje babbelen. Het lukt nog wel om de motivatie te behouden”, besluit Hauttekeete met een positieve noot.

Lees ook: meer atletiek