Jente Hauttekeete kiest voor Frans kampioenschap meerkamp begin juli

Wielrennen profs Milan Menten (vierde) en Quinten Hermans (zesde) zijn de beste Limburgers in Ronde van Limburg

Arnaud De Lie (Lotto Soudal) was de sterkste in de Ronde van Limburg, beste Limburger in koers was Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB). De Bilzenaar werd vierde, twee plaatsen beter dan Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). “Ik reed de perfecte sprint, maar in de laatste bocht kwam Hermans voor me en omdat hij stilviel, was er een gat. Jammer, al ben ik wel blij met de vierde plaats”, zegt Milan Menten.

6 juni