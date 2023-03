Jente Ertveldt opnieuw paraat bij Pepingen-Halle: “Weggaan met een degradatie is niet aan de orde”

Vorige week stond Jente Ertveldt tegen Belisia Bilzen opnieuw in de basis en dat was een tijdje geleden. In het begin van het seizoen won Pepingen-Halle met 0-2 op City Pirates. Ruime tijd later vernam de speler dat er door een speler van City Pirates een klacht tegen hem was ingediend wegens racistische uitlatingen. Hoewel het woord tegen woord was, werd Ertveldt door de bond toch geschorst. Wie de speler van meer nabij kent, weet dat hij al jarenlang samenspeelt met ploegmakkers met een andere nationaliteit en huidskleur. Nooit heeft dat tot problemen geleid. De voetbalbond wil blijkbaar duidelijke signalen uitsturen naar de spelers.

Transfer

Op het einde van het seizoen verlaat Jente Ertveldt Pepingen-Halle, maar dat heeft niets met de schorsing te maken. “Trainer Geert Criquielion van Kester-Gooik had eerst Stan Vandenbrande en Jari Neef gecontacteerd. Wat later was ik de derde speler die overgenomen werd. Criquielion kent ons nog van vroeger, toen hij zelf trainer was in Pepingen. Voor mij was dat het begin van mijn carrière. Als jonge belofte heb ik enkele keren onder zijn leiding getraind. Na vijf seizoenen bij Pepingen-Halle was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden bij Kester-Gooik.”

Behoud

Jente Ertveldt wil de club niet langs een achterpoortje verlaten. “Ik zal er alles aan doen om Pepingen-Halle in tweede nationale te houden. Weggaan met een degradatie is niet aan de orde. Daarom is de match in Lebbeke zo belangrijk. Verliezen is geen optie. De spelersgroep beseft wel dat het een pak beter zal moeten zijn dan vorig weekend tegen Belisia Bilzen. Toen was het echt rampzalig. We zijn het aan iedereen binnen de club verplicht om een en ander recht te zetten.Ik ga ervan uit dat iedereen zaterdag op scherp zal staan.”