Jente Ertveldt met Pepingen-Halle onderuit in Londerzeel: “Match om snel te vergeten, heel snel”

Jente Ertveldt bleef waardig na het zware verlies in Londerzeel. “Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Dit was een match om snel te vergeten, heel snel. Alles viel gewoon tegen. We hebben in negentig minuten tijd geen enkele kans afgedwongen. In twintig minuten tijd werden we helemaal opgerold. Na tien minuten kregen we al een eerste tegendoelpunt binnen. Balverlies werd afgestraft en in één tijd belandde het leer achter doelman Vandervorst. Nog eens tien minuten later was het verhaal helemaal over en uit. Op corner kon Van Der Veken helemaal alleen binnentrappen. Enkele minuten later scoorde hij een tweede keer, al was daar wat meer geluk mee gemoeid. De bal bleef hangen in het pak en hij was wel attent. Vanaf dat moment liepen we uiteraard achter de feiten aan. In de tweede helft plooide Londerzeel wat meer terug, waardoor de ruimte kleiner werd. Meer dan een pover afstandsschot zat er voor ons niet in.”