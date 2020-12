Jente Boons bereidt zijn eerste seizoen bij de beloften voor met een lange stage in Spanje: “Twintig dagen stevig getraind”

Jente Boons trekt volgende week het rood-witte shirt van de beloftenploeg van Lotto-Soudal aan. Een grote stap voor de eerstejaarsbelofte uit Schoot die enkele maanden geleden zijn CV overmaakte aan ploegleider Kurt Van de Wouwer. “Hij belde me op en was onder de indruk van mijn prestaties”, klonk het bij Boons die nog tot het einde van het jaar in Spanje traint. “Ik heb er dan al twintig trainingsdagen onder de zuiderse zon opzitten.”

Sinds de overstap van Gerben Thijssen naar het grote Lotto-Soudal waren er geen Limburgers meer bij de troepen van Van de Wouwer. Dat gebeurde in het verleden nog niet zo vaak, want met onder meer Tim Wellens, Robbe Ghys, Milan Menten en Joachim Vanreyten had de ploeg al verschillende toppers in huis. Boons krijgt bij zijn nieuwe ploeg straks trouwens het gezelschap van Milan Fretin.

Catalaanse zon

Voor hij de outfit van Maes-Glabbeek CT inruilt voor dat van Lotto-Soudal, wilde Boons niks aan het toeval overlaten. In plaats van te koersen tegen leeftijdsgenoten bij de juniors, stapt hij straks in een peloton met jongens die tot vijf jaar ouder en sterker zijn. Dus trok hij op eigen houtje naar de Spaanse zon. “Neen, niet naar het diepe Zuiden. Ik ben samen met Daan Stevens neergestreken in de buurt van Barcelona. We hebben er het gedroomde trainingsparcours gevonden”, zegt Boons.

Hard gewerkt

Trainen was de voorbije maanden vooral de orde van de dag voor Boons en zijn collega-junioren. Amper koersen dus, maakt dat de overstap naar een nieuwe categorie niet extra moeilijk? “Ik had natuurlijk liever gekoerst, maar ik heb ook niet stilgezeten. Ik heb hard gewerkt, in België en nu ook in Spanje. We voelden ons hier trouwens heel veilig. Je merkt weinig van corona, Spanjaarden zijn blijkbaar wat losser, maar in de winkels dragen ze wel allemaal netjes een mondmasker.”

Na Nieuwjaar verlegt Boons zijn trainingsprogramma weer naar de Belgische wegen. “Tenminste, als het weer behoorlijk is. Ik kan altijd nog even terug naar Spanje komen. In januari werk ik naar de ploegstage toe. Die staat begin februari op het programma. Als die achter de rug is, komen de wedstrijden er snel aan. Ik heb nog geen programma, maar ik vertel geen geheim als ik er in Zepperen bij wil zijn.”

