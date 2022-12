Jensey Vancauwenberghe (SC Oostrozebeke): “We waren al een tijdje in betere doen”

“Eric nam zelf ontslag en dat deed hij louter in het belang van de club”, opent de in Waregem wonende Jensey Vancauwenberghet het gesprek. “We waren al een tijdje in betere doen maar helaas was dat niet merkbaar in onze resultaten. De factor geluk ontbrak ons vaak. Onze trainer leverde hier wel meer dan degelijk werk maar iedereen kon best zijn beslissing begrijpen. T2 Kenzo Dejonghe nam dus over en na die recente één op achttien deed het echt deugd om nog eens dat zegegebaar te kunnen maken.”

Deugddoende zege

“Op het veld van subtopper VV Emelgem-Kachtem voerde Kenzo Dejonghe enkele kleine wijzigingen door maar het stramien van de vorige coach werd grotendeels behouden. We speelden een bijzonder verdienstelijke match en onze 1-3-zege was dan ook oververdiend. Jordi Van Assche scoorde onze drie goals maar het enthousiasme en de motivatie waren bij elke speler enorm groot. Die pechperiode kon niet langer blijven duren en in Emelgem kenden we eindelijk eens wat meeval. Iedereen ging voor elkaar door het vuur en we speelden er zeker en vast onze beste match van dit seizoen. Met een deugddoende zege als gevolg.”

Mikken op nog één thuiszege

“In de stand staan we nog altijd op de vijftiende plaats maar we hebben nu toch al enkele andere ploegen in ons vizier. De komende weken en maanden zullen we onze remonte verder moeten inzetten want één zwaluw maakt inderdaad de lente niet. We staan zeker onder onze waarde geklasseerd en iedereen beseft dat er hard zal moeten gewerkt worden om in die rustige middenmoot te finishen. Voor nieuwjaar hebben we met de komst van Lendelede en Aalbeke nog twee lastige thuismatchen. Twee toppers die nog op bezoek komen maar we hebben vertrouwen geput uit onze overwinning van vorig weekend. We zouden graag één van die twee thuisopdrachten met een driepunter afsluiten zodat we met het nodige vertrouwen de winterstop in kunnen.”