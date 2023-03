Jens Verleysen en Fenixx Beigem Humbeek zijn op weg naar de titel: “We hebben het in eigen handen”

De weg naar de titel ligt helemaal open voor Fenixx Beigem Humbeek. Met nog zeven speeldagen voor de boeg telt de leider in eerste provinciale een voorsprong van tien punten. “Dit mogen we niet meer weggeven.”

Fenixx Beigem Humbeek won afgelopen zondag met 0-2 van Veltem. “We speelden een hele volwassen wedstrijd”, doet doelman Jens Verleysen het verhaal. “We hebben Veltem nooit in de match laten komen. Zo begonnen we meteen sterk, waardoor we op een 0-2-voorsprong kwamen. In de tweede helft hebben we alles onder controle gehouden zonder kansen weg te geven. Een logische overwinning.”

“Dat een clean sheet altijd leuk is? Klopt, mooi meegenomen, maar dit seizoen kan ik rekenen op een geweldig team en een bijzondere verdediging die heel weinig kansen toelaat aan de tegenstander.”

Verleysen beseft dat de laatste rechte lijn is ingezet. “Sowieso. We moeten nog zeven wedstrijden knallen. Het zal belangrijk zijn om gewoon rustig te blijven en elk weekend onze match te spelen zoals we dat al heel het seizoen doen. We hebben het in eigen handen.”

Snel zeker zijn

“Dat het niet meer mag mislopen? Neen natuurlijk niet. Dit mogen we niet meer weggeven. We hebben de laatste weken heel veel last van blessures, maar ook dan zie je dat we een team hebben met een enorme goede mentaliteit.”

“Er zijn helemaal geen gemakkelijke wedstrijden in deze reeks. Ook dit weekend zal het tegen Rhodienne-De Hoek zeker niet gemakkelijk zijn aangezien ze net Bierbeek opzij hebben gezet. We moeten elk weekend alles geven en zien dat we zo snel mogelijk zeker zijn.”

Heel constant

“Wij zijn dit jaar heel constant en dat is onze sterkte. Het is niet makkelijk om die constante aan te houden, zeker omdat we ook al veel last gehad hebben met blessures. We hebben gewoon een groep met heel veel kwaliteit die zowel verdedigend als aanvallend het verschil kan maken.”

“Voor mij is het vooral belangrijk om er te staan wanneer de ploeg mij nodig heeft. Ik denk dat ik dit seizoen het minste werk heb in vergelijking met alle voorgaande seizoenen omdat ons team en in het bijzonder onze laatste lijn enorm goed verdedigd. Ik heb dit seizoen nog geen wonderen moeten verrichten, maar mij hoor je zeker niet klagen”, besluit Verleysen.