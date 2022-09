Jens Verleysen en Fenixx Beigem Humbeek krijgen Herent op bezoek: “Ik verwacht een zeer moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander”

Met een zes op zes is Fenixx Beigem Humbeek prima aan het seizoen begonnen. Met KFC Herent krijgt de eersteprovincialer zondagnamiddag een promovendus over de vloer. “Hun nul op zes geeft een vertekend beeld”, klinkt het bij doelman Jens Verleysen.

Vorig weekend won Fenixx Beigem Humbeek vlot met 2-4 van OHR Huldenberg. “We hebben een zeer volwassen wedstrijd gespeeld en waren over de hele wedstrijd de betere”, luidt de analyse van Jens Verleysen. “De score had ook veel hoger kunnen oplopen. Onze ploeg straalt gewoon weer veel goesting uit en we staan fysiek sterk. Elk weekend er vol voor gaan, is de boodschap.”

“We gaan verder op het elan van vorig jaar. Dat was een super positief verhaal voor ons, maar ook voor heel de club. Ik denk dat mede door de resultaten en de fusie de club een nieuwe weg is ingeslagen. Vroeger was Borght een ploeg die vocht tegen degradatie. Nu gaan we uit van onze eigen sterkte.”

Scherp voor de dag komen

“Mijn verwachtingen van dit weekend? Herent heeft vorig jaar een geweldig seizoen gespeeld en de overstap naar eerste provinciale is altijd een aanpassing. Ze hebben de voorbije twee speeldagen ook tegen twee titelkandidaten gespeeld waardoor hun nul op zes een vertekend beeld geeft. Ik verwacht een zeer moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander. We zullen zeer scherp voor de dag moeten komen.”

“Het is moeilijk om nu al over ambities te praten. We bekijken het match per match en op het einde zien we wel waar we uitkomen. Vorig jaar hebben we het ook allemaal op ons laten afkomen.”

Iets te gemakkelijk tegengoals

“Ik ben de voorbereiding begonnen met een blessure aan mijn knie die ik opgelopen had in de bekerfinale. Daardoor ben ik later gestart met wedstrijden te spelen. De laatste weken ben ik terug pijnvrij en voel ik dat mijn vormpeil stijgende is.”

“We slikken iets te gemakkelijk goals de voorbije twee weken, wat als keeper nooit fijn is. Persoonlijk hoop ik natuurlijk om mijn vorm van vorig seizoen verder te zetten. Dit weekend een clean sheet? Daar teken ik meteen voor", besluit Verleysen met de glimlach.