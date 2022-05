Jens Verbrugghe pakt zijn tweede Oost-Vlaamse titel: “Beetje vreemd, maar ik ben er heel blij mee”

Ploegmaat opgewacht

Kobe Vandenhende beantwoordde de uitval van Verbrugghe. Maar de renner uit Waarschoot moest de zoon van de voormalige bondscoach Rik Verbrugghe op de klim voorbij de aankomst laten rijden. “Dan moest ik de laatste 25 kilometer alleen klaren”, Aldus Verbrugghe. “Plots kwam een motard mij melden dat Milan Feys, ploegmaat bij Avia-Rudyco, op komst was. Dan heb ik even gewacht. We werkten goed samen en bleven voorop.”

Feys was eerst met Sam Neerinckx in de tegenaanval gegaan, maar bleef in het wiel. Tot de renner van Onder Ons Parike op de klim voorbij de aankomst een minder moment kende. Feys reed naar de geloste Vandenhende, liet ook hem ter plaatse en kwam bij Verbrugghe.

Geen onderlinge afspraak

“We hebben in de laatste ronde nog even gepraat”, verduidelijkte Verbrugghe. “Milan en ik sloegen de handen in elkaar en probeerden onze voorsprong vast te houden. Op het einde zouden we er gewoon eerlijk voor sprinten. Ik had blijkbaar nog iets meer over dan Milan. Dat ik dit seizoen voor de tweede keer Oost-Vlaams kampioen word, is een beetje vreemd, want ik ben niet echt een Oost-Vlaming. Toch ben ik daar heel blij mee.”