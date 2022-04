Jens Verbrugghe pakt Oost-Vlaamse tijdrittitel: “Grote verrassing na breuk van pols en sleutelbeen”

Na pols- en sleutelbeenbreuk opgelopen in Kuurne-Brussel-Kuurne hervatte Jens Verbrugghe in het Oost-Vlaams kampioenschap tijdrijden. Hij zette de titelstrijd in St-Lievens-Esse naar zijn hand. Over 7,5 km was hij twaalf seconden sneller dan Avia-Rudyco-ploegmaat Steffen De Schuyteneer. Senne Debucke (Van Moer Logistics) pakte brons.

“Deze Oost-Vlaamse tijdrittitel is een hele grote verrassing”, glunderde de zoon van voormalig bondscoach Rik Verbrugge. “In Kuurne-Brussel-Kuurne, de eerste wedstrijd van het seizoen, werd ik na de laatste klim geconfronteerd met materiaalpech. Dankzij een felle inspanning heroverde ik mijn plaats in de eerste groep, maar in de laatste rechte lijn ging het mis. Voor mij haakten enkele renners in elkaar. Ik kon hen niet meer ontwijken en dook over mijn fiets. Pols én sleutelbeen gebroken. Een operatie was niet nodig. Eigenlijk heb ik voor dit provinciaal tijdritkampioenschap maar één week getraind. Koersritme heb ik helemaal niet, ik wist helemaal niet waar ik stond. Vandaar dat deze overwinning een verrassing is.”

Met een vol wiel

Gezien die omstandigheden was het een voordeel dat junioren in St-Lievens-Esse slechts 7,5 kilometer tegen de klok moesten rijden. Nochtans zaten de weersomstandigheden niet mee. Na een felle regenbui net voor de start van het PK voor veertienjarigen en nieuwelingen lag het parcours rond de middag droog. Maar de wind blies fel.

“Vandaar dat ik twijfelde om met een vol wiel te rijden”, ging Verbrugghe verder. “Ik nam toch het risico. Het eerste stuk van het parcours, met wind opzij, was gevaarlijk. De beugels kon ik niet gebruiken. In het tweede stuk van de tijdrit was het volle wiel een voordeel. Op de stroken met de wind in de rug werd ik naar voor geduwd. Niettemin was ik blij dat het een korte tijdrit was. Twee ronden was voor mij net iets te lang geweest.”

BK tijdrijden in Gavere

Verbrugghe rijdt komend weekeinde een kermiskoers in Wallonië, eind volgende week de nationale testtijdrit in Poperinge, daags nadien de Omloop van Borsele. “En op 1 mei het BK tijdrijden in Gavere”, besloot Verbrugghe. “Voor mij zijn Vlad Van Mechelen en Maxence Place de favorieten op de driekleur. Ik hoop mij met hen te kunnen meten. Over drie weken zou ik al wat verder moeten staan dan nu. Dat ik deze korte tijdrit win betekent dat ik, ondanks de tegenslag in Kuurne-Brussel-Kuurne, toch goed gewerkt heb.”