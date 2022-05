Jens Verbeek maakt tussentijdse balans van eindronde Dessel Sport: “We hebben geen greintje geluk gehad”

Dessel Sport speelde zaterdagavond zijn eerste van twee opeenvolgende wedstrijden tegen Luik. Het waren de Waalse bezoekers die met 2-4 aan het langste eind trokken. Alle doelpunten vielen na de rust. Vooral in het vierde kwartier werd vlot de weg naar de netten gevonden. Tom Ghislain had Dessel op voorsprong gebracht. Na de gelijkmaker van Lallemand, vier minuten later, scoorde Kristiaan Haagen de 2-1. Maar in drie minuten tijd zette Luik, via Mouhil en Rodes, de scheve situatie helemaal recht. In het slot van de partij zette invaller Cavelier de eindstand op het scorebord. In het algemeen klassement heeft Dender één punt meer dan Luik. Dessel en Dender tellen beiden 25 punten.

Ontgoocheling

“De tegenslagen reiken verder dan deze eindronde”, verwijst verdediger Jens Verbeek naar het slot van de competitie. “De doelpunten die we incasseren, via afgeweken ballen, zijn niet meer te tellen. Bij een 2-3-tussenstand hadden we bovendien recht op een strafschop, die niet gefloten werd. In het andere geval hadden we nog een spannend slot gekregen. Ondanks het feit dat we in deze nacompetitie niks te winnen hebben, is de gedrevenheid binnen de groep nog groot. Uiteindelijk zijn deze wedstrijden een bekroning voor het knappe seizoen dat we achter de rug hebben. Dat mogen we vooral niet vergeten.”