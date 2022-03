Jens Vandenhende (Zelzate) na verlies tegen Petegem: “We lieten een stunt liggen”

“We zijn op het einde van het seizoen nog zeker niet opgebrand. In Zwevezele lieten we al zien dat we nog niet uitgeblust zijn en die lijn hoopten we door te trekken tegen Petegem. Jammer genoeg gaven we in een hectisch slot nog de drie punten uit handen. Zuur omdat we eigenlijk nauwelijks wat weg geven. Maar goed, winst in Zwevezele, ei zo na een stunt tegen Petegem en nu trekken we toch naar Ninove met het gevoel dat er daar wat te rapen valt.”

De prestatie van Zelzate mocht er zijn, maar de verhoopte beloning bleef uit. Vandenhende doet het wedstrijdverhaal. “We begonnen heel gretig aan de wedstrijd en via Stijn Cools-Ceuppens versierden we een strafschop. Roy Broeckaert zette die om en na die mooie start kwamen we toch nog enkele keren dicht bij een tweede doelpunt. Net voor de rust liet Floris Criel de beste kans nog onbenut. Mooi voorbereidend werk van Richard Antwi Manu en Tars Notteboom maar het schot van Floris miste wat overtuiging om de doelman van Petegem te verschalken. In het eerste half uur kwam Petegem qua dreiging niet verder dan een afstandsschot. In de tweede helft hadden we zelf ook de kans om verder uit te lopen, maar Richard Antwi Manu kon wel twee keer door de verdediging van Petegem glippen, maar niet de kers op de taart zetten. In het wedstrijdslot gaven we het dan toch iets te makkelijk weg. De gelijkmaker kwam er na een vrije trap en na een te vermijden strafschop ledigden we de kelk tot op de bodem. Zuur.”

Zesde plaats

Voor de top vijf is KVV Zelzate nu definitief uitgeteld. De zesde plaats vast houden is nu de doelstelling.

“We zijn aan een goed seizoen bezig en zijn zeker niet van plan om de teugels te vieren. Ook zondag in Ninove komen we aan de aftrap om iets te pakken. Prijzen kunnen we niet meer pakken, maar het is toch een gigantisch verschil als je zesde of elfde wordt.”

