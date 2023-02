Jens Vandenhende (Zelzate) na 2-1-winst tegen RC Harelbeke: “We lijken weer vertrokken”

Voetbal tweede nationale ATweede zege op rij voor Zelzate. Na een ruime 0-3-zege op het veld van Olsa Brakel won het nu ook tegen RC Harelbeke. Vroeg in de wedstrijd scoorde Pieter Grootaert, maar na de gelijkmaker van Robbe Santens was alles te herdoen. Na de rust bracht Jens Vandenhende zijn ploeg op voorsprong en die gaf het niet meer prijs. Die genoot van zijn winnende doelpunt.

“Tegen Westhoek scoorde ik de 1-1 tegen Westhoek, maar als je finaal met 4-1 wint is dat natuurlijk maar een voetnoot. Nu maak ik het winnende doelpunt en dat doet natuurlijk deugd. In de eerste helft verliep de wedstrijd evenwichtig. Pieter Grootaert scoorde in de kluts het eerste doelpunt en misschien maakten we wel de fout om te veel achterover te leunen. Harelbeke kreeg twee mooie kansen en verzilverde er één, onverdiend was de 1-1-ruststand dan ook niet.”

Sterke tweede helft

In die tweede helft haalde Zelzate verdiend het laken naar zich toe. Vandenhende weet dat het spannend bleef tot het laatste fluitsignaal. “Met een overhoekse kopbal kon ik snel voor de 1-1 zorgen. We bleven nadien de betere ploeg. Het zat evenwel niet mee. Eerst zag Koffi Nyarko een bal op de paal belanden en ook een poging van Bo De Kerf ging tegen het kader. We wonnen eigenlijk wel de slag op het middenveld. Simon Lanckman, Bo De Kerf, Jules Flamant, stuk voor stuk stonden ze wel hun mannetje. Maar zo bleef het wel spannend tot het laatste fluitsignaal. Maar na die 6 op 6 lijken we weer vertrokken.”

Tibo Franki

Grote vreugde natuurlijk bij Zelzate na het laatste fluitsignaal. Al werd die wat getemperd door de blessure van Tibo Franki. “Het spel lag even stil net voor de rust. Tibo Franki blesseerde zich aan zijn sleutelbeen. Intussen is duidelijk dat hij een breuk opliep en hij morgen een operatieve ingreep moet ondergaan. Heel jammer, want Franki is dit seizoen een heel belangrijke pion voor onze ploeg.”

