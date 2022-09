Jens Van Loo (Sint-Laureins) na de 1-6-winst bij FCE Meetjesland: “Dit hadden we zelf niet verwacht”

De Goalgetters van tweedeprovincialer Sint-Laureins misten hun start niet en deden hun naam alle eer aan. In het Roger De Vlaeminckstadion in Eeklo legden ze er zes in het mandje. Jens Van Loo nam er twee voor zijn rekening en zag een verbazend sterk Sint-Laureins.

“We slikten in de voorbereiding wel vaker een doelpuntje in het begin van de wedstrijd en dat was aan de Zandvleuge niet anders. We voetbalden ook krampachtig in die openingsfase en het was alsof dat doelpunt ons wakker schudde. Meetjesland speelde heel hoog en liet veel ruimte in de rug van hun verdediging en daar hebben we optimaal van geprofiteerd. Ons geluk was ook wel het gegeven dat we na die 1-0 snel de gelijkmaker op het bord kregen. Fraaie kopbal van Quinten De Muer. Ik dropte de bal in de zestien. ‘t Was niet eens de perfecte voorzet, maar Quinten verlengde die in de kruising. Dat doelpunt gaf ons wel vertrouwen en nog voor de rust klommen we op voorsprong. Opnieuw sloeg Quinten toe. Met drie doelpunten is hij natuurlijk een van de uitblinkers.”

Frederik Van Wynsberge

Na de rust slaagde Meetjesland er niet in om een vuist te maken. Van Loo weet dat er op de overwinning van zijn team niks af te dingen viel. “We waren de betere ploeg op het middenveld en de ruimtes ideaal benut. Met een speler als Frederik Van Wynsberge hebben we ook iemand in de ploeg die zelf heel goed tussen de linies loopt en perfect een speler door een verdediging weet te loodsen. Met drie assists bewees hij meteen zijn waarde voor de ploeg. We hadden gehoopt om de drie punten op zak te steken, maar zo’n duidelijk verdict hadden we niet verwacht. Bij zo’n zege komen vooral de spelers in het aanvallende gedeelte in het zonnetje staan, maar ik vond pakweg Yorbe De Kezel ook een heel goede wedstrijd spelen.”

Kwaaltjes

Van Loo was natuurlijk ook heel tevreden over zijn twee doelpunten en zijn assist. “Het is steeds zalig om al op de eerste speeldag je rekening te openen. Ook al omdat ik in het tussenseizoen twijfelde om er mee door te gaan. Ik speelde wel week na week, maar had af te rekenen met heel wat kwaaltjes. Dat blijft wel zo. Kijk, ik kom net van de kinetafel. Maar na zo’n leuk weekend voor jezelf en voor de club neem je er dat bij.”

Bevestigen

Op speeldag twee trekt Sint-Laureins naar Merendree en die ploeg heeft wat recht te zetten. “De 1-4 van Lovendegem heeft me verrast en wellicht ben ik niet de enige die deze uitslag niet had verwacht. Maar het betekent wel dat Kurt Mertens zijn ploeg voor komend weekend op scherp zal zetten. Wij hebben niet zo'n goede herinneringen aan de wedstrijden tegen hen. Vorig jaar verloren we thuis met 1-5 en in Merendree met 3-0. We hebben dus ook wel wat recht te zetten.”