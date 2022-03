Jens Van Loo (Sint-Laureins): “Het kantelmoment kwam er in de week voor het duel tegen KSK Maldegem”

“Zo’n maand geleden bakten we er in Sint-Denijs niks van en zat iedereen na de 3-0 in zak en as. De volgende speeldag zakte KSK Maldegem naar ‘t Singelken af en in die week zat het er bovenarms op. Luid, met toeters en bellen en met heel veel hoofdrolspelers. Maar het bizarre was dat we in het weekend voor elkaar door het vuur gingen en een stevige ploeg als Maldegem klopten. Het bleek toch wel het kantelmoment. Niet dat er zo veel veranderde aan ons spelsysteem of aan de grinta. Maar plots pakte de mayonaise en kregen we een ander Sint-Laureins te zien. Op dat vlak was de terugkeer van Niels Crommen toch heel belangrijk. Hij nam de ploeg op sleeptouw en na die 15 op 15 is het duidelijk dat het seizoen misschien toch nog een ‘happy end’ kan hebben. En de omscholing van Yoshi Hertschap naar centrale verdediger heeft onze ploeg ook deugd gedaan. Hij doet het prima op die positie.”

Ups and downs

Dit weekend trekt Sint-Laureins tegen Merendree op zoek naar een zesde overwinning op rij. Van Loo weet dat dit niet zo vanzelfsprekend wordt. “In de heenronde verloren we kansloos van dat Merendree, 3-0, een complete off-day. Merendree is naar mijn gevoel een ploeg van ons niveau en dan bepaalt de vorm van de dag of je punten pakt of niet. In deze reeks verlies je ook snel enkele plaatsjes als je in de buurt van de vijfde plaats staat. Zo zakten zij na hun nederlaag van de vijfde naar de negende plaats. Wij gaan na deze mooie reeks ook niet naast onze schoenen lopen. Zo wonnen we wel van Zomergem, maar was het geen zege met een gouden randje. Tegen Adegem was het dan weer wel een heel goede wedstrijd. Vooral in ons eerste half uur brachten we goed voetbal. Ja, ook tijdens onze reeks was het een verhaal van ‘ups’ en ‘downs’.”

Assists

Een prominente rol in de topschuttersstand is er voorlopig niet weggelegd voor Van Loo. De briljante statistieken van in Lembeke en in Adegem kan hij niet voorleggen, maar met zes doelpunten en vijftien assists blijft hij toch een ‘game changer’. “Voor Nieuwjaar liep het bij momenten wat stroever. Sleet op de knieën en vooral het hoge trainingsvolume is niet altijd aan mij besteed. Maar na de coronastop voelde ik me een stuk beter en over mijn niveau van de voorbije weken ben ik wel tevreden. Na onze slechte start werd er nooit meer gedacht aan een eindrondeticket. Ook nu leeft dat nog niet echt, maar als we top vijf halen dan kan dit toetje na de competitie nog wel heel leuk worden.”