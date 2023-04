Jens Van Loo en Sint-Laureins krijgen laatste kans voor eindrondeticket: “Het wordt moeilijk in Assenede”

Voetbal eerste provinciale Jarno Molen­berghs wil met Berg en Dal titel pakken: “Negen jaar geleden beleefde ik mijn gloriemo­ment”

Voor de tweede week op rij is de spanning bij Berg en Dal voelbaar. De leider in eerste provinciale heeft zondag, in de thuiswedstrijd tegen Antonia, nog één punt nodig om kampioen te spelen. De eerste poging, vorige zondag in Ternesse, mislukte. Berlaar Heikant, de enige tegenstander die nog op gelijke hoogte kan komen, is op zijn beurt gastheer voor Retie, dat als subtopper kan terugblikken op een geslaagd seizoen.