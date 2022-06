Jens Schuermans en Sander Lemmens kleuren hun Ronde van Limburg: “Leuk dagje in de aanval”

wielrennen profsSander Lemmens (Tarteletto - Isorex) en Jens Schuermans (Beat Cycling) tekenden voor een hoofdrol in de Ronde van Limburg. De twee Limburgers sprongen mee in de eerste vlucht van de dag. De goede, zo bleek, want de vijf en later vier leiders werden pas in de finale gegrepen. “Het was alleszins een leuk dagje Limburg”, grapt Jens Scheurmans. “Ik had een plan, maar eigenlijk wilde ik dat bewaren voor tijdens de finale.”

Vijf renners zochten na goed tien kilometer het vrije sop, daarbij waren er met Scheurmans en Lemmens twee Limburgers. Ook al was dat in het geval van mountainbiker Schuermans niet meteen het plan. “Ik had een idee, maar dat was eerder voor de finale”, zegt Schuermans. “De afspraak binnen de ploeg was wel dat er iemand zou proberen om mee te springen. Op het moment dat de eerste renners aanzetten, zat ik vooraan. Ik had geen tijd om te twijfelen, want de grote ploegen begonnen de zaak al te blokkeren.”

Kippenvelmoment

Dus was Jens Schuermans weg voor een dagje in de aanval, onder meer door zijn eigen woonplaats. “Inderdaad en al meteen door Maasmechelen, hé. Dat was een kippenvelmoment. De samenwerking in de groep was goed, ook al verloren we snel een pion. We hadden snel een voorsprong van vier minuten en toen konden we gewoon tempo rijden”, aldus de Maaslander, die tussen Hasselt en Tongeren zijn eerste wegkoers van meer dan 200 km reed. Waarvan 180 km in de aanval. “En toch is het allemaal goed meegevallen. Een kleine groep is natuurlijk net iets anders dan in een peloton rijden, maar dit smaakt naar meer. Ja, het was een leuk dagje in de aanval.”

Sterke Lemmens

Ook Sander Lemmens reed een dijk van een aanval, ook al volgens plan. “Ik wilde inderdaad iets proberen en het was al vroeg in de wedstrijd. Het was een pittige koers, vooral door de felle wind, maar ik ben heel tevreden dat ik me in eigen provincie heb kunnen tonen”, zegt Lemmens, die volgende week een nieuwe kans krijgt in Dwars door het Hageland. “Dat is nog meer dan de Ronde van Limburg een thuiswedstrijd voor mij. Het parcours moet me trouwens beter liggen. Ik reed een goede Antwerp Port Epic en die wedstrijd kan je vergelijken met Dwars door het Hageland.”

Lees ook: meer wielrennen