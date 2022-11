Jens Schuermans bedwingt samen met Frans Claes Mount Kigali, de scherprechter van het WK 2025

MountainbikeMaasmechelaar Jens Schuermans en zijn ploegmaat Frans Claes uit Leuven nemen momenteel deel aan de Rwandan Epic, een vijfdaagse mountainbikewedstrijd in Afrika. De twee Belgische kampioenen, Schuermans in de crosscountry en Claes in de marathon, waren de de beste in de proloog. Die werd dinsdag verreden op Mount Kigali waarvan de weg nu al als scherprechter voor het WK 2025 wordt genoemd.

Dat Rwanda op weg is om een plaats te krijgen in het internationale wielrennen, stond al langer vast. Niet voor niks is het Afrikaanse land in 2025 gastheer voor het WK op de weg. Maar ook het mountainbiken heeft zijn plaats gevonden in Rwanda. Getuige daarvan de Rwandan Epic die aan de tweede editie toe is. Jens Schuermans is er voor het eerst bij. “Ik heb de vraag gekregen om deel te nemen. Deze wedstrijd past in mijn programma. Ja, het is een speciale koers, avontuurlijk, maar dat is perfect voor een mountainbiker die toch ook een beetje avonturier is”, vertelde Schuermans eerder deze week.

Provence en Belgisch dennenbos

Schuermans en Claes hebben hun debuut in Rwanda niet gemist want dinsdag waren ze de beste in de proloog. Onder een loden zon deden de Belgen het beter dan de rest van het internationale gezelschap. “Ik heb genoten van de proloog”, laat Schuermans weten. “Op bepaalde momenten leek het erop dat we in de Provence aan het rijden waren, op andere momenten had het parcours veel weg van een Belgische dennenbos.” Vanaf woensdag staan er nog vier ritten op het programma met meteen een koninginnenrit van 100 km met 2600 hoogtemeters. De rit wordt vlakbij vulkanen en het Virunga National Park, bekend van de gorilla’s, gereden.

Perfect WK-parcours

Jens Schuermans is er alvast van overtuigd dat het WK in 2025 een schot in de ros zal zijn. “Door de opeenvolging van hellingen wordt een loodzwaar kampioenschap. Het zijn geen heel lange beklimmingen, maar wel echte kuitenbijters. Bovendien liggen er op heel wat beklimmingen kasseien en dat maakt het extra interessant”, aldus Schuermans die zijn hart al na enkele dagen verloren had aan Rwanda. “De ontvangst was geweldig. Iedereen is heel vriendelijk en behulpzaam en de fiets heeft hier een belangrijke rol.”