Jens Reynders promoveert naar Israel-Premier Tech: “Ik wil er helemaal renner worden”

Wielrennen profsJens Reynders heeft na twee seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise een mooie transfer te pakken. De Zuid-Limburger rijdt volgend seizoen voor Israel-Premier Tech. Een promotie naar een WorldTour-ploeg wordt het niet, want de nieuwe werkgever van Reynders zakt in 2023 naar het procontinentale niveau. Dat kan de pret voor Reynders echter niet bederven. “Ik ben heel blij met deze transfer. Ik kom in een sterk team terecht waar ik helemaal renner wil worden”, zegt hij.

Niet dat Jens Reynders nog geen renner was, in tegendeel, maar bij Sport Vlaanderen-Baloise leek er niet echt een verhaal voor hem te zijn. Het voorbije seizoen werd hij vaker niet dan wel opgeroepen terwijl hij in het verleden al bewezen heeft er altijd voor te gaan. “Misschien is dat wel de belangrijkste les die ik geleerd heb: wat minder gretig met mijn krachten strooien. Ja, ik besef dat ik in het verleden wel eens overmoedige inspanningen gedaan heb. Dat moet anders en daar wil ik met mijn nieuwe ploeg aan werken.”

Hoe dan ook, Jens Reynders komt op zijn 25ste bij de grotere jongens terecht. Eindelijk? “Eigenlijk wel, hé. Ik heb er al een mooi parcours opzitten, maar het was wachten op een grote ploeg. Ik had verschillende aanbiedingen, maar bij Israel-Premier Tech had ik de beste klik. Uiteindelijk moet ik nog altijd 25 jaar worden en heb ik nog heel wat jaren voor de boeg. Ik kom ook in een team terecht waar er een duidelijk programma voor mij is. Dat miste ik in het verleden wel eens. Het is een omkadering die ik kan gebruiken.”

Reynders trekt begin december een eerste keer op stage met zijn nieuwe ploeg. “Er stond een teambuilding in Israel op het programma, maar die is niet doorgegaan. Ik zal mijn nieuwe ploegmaats een eerste keer ontmoeten in Girona. Daar werken we naar het nieuwe seizoen toe.” Waar hij zijn eerste koers in de nieuwe uitrusting zal rijden, weet Reynders nog niet. “Het zal een voorbereiding zijn op het klassieke voorseizoen. Ik mag mijn eigen programma rijden, maar ik zal net zo goed in dienst van de echte klassieke kopmannen werken. Ik heb alvast een heel goed gevoel bij de aanpak en bij de sportieve visie van Israel-Premier Tech.”

