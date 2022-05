Jens Reynders maakt koers in Helchteren: “Mooie training en nog mooier dat ploegmaat Weemaes wint”

Amaury Capiot (Arkea Samsic) was één van de eerste aanvallers, maar lang hield de vlucht van de Lanakenaar niet stand. De wedstrijd viel pas een voorlopige plooi toen zes renners, waaronder Jens Reynders, het hazenpad kozen. De zes leiders bouwden een voorsprong van anderhalve minuut op en met nog drie ronden te gaan, leek het peloton weinig zin te hebben. “Op dat moment zat er misschien wel iets in, maar in de slotfase werd de voorsprong kleiner. Toen heb ik helemaal de kaart van onze snelle man Sasha Weemaes getrokken”, vertelt Jens Reynders.

Kapotte rem voor Menten

Reynders rolde uiteindelijk de rode loper uit voor zijn ploegmaat die het makkelijk haalde van Simom Dehairs (Alpecin Fenix) en Milan Menten (Bingoal Pauwel Sauzen WB). “Ik ben tevreden”, klinkt het bij Menten, die meteen zijn voorwiel toonde. “In de eerste ronde trok ik mijn voorrem kapot en er was geen tijd om te herstellen. Ik kon niet anders dan de hele koers vooraan rijden, kwestie van niet te veel te moeten rijden. Dat ik hier reed, was eigenlijk een verrassing, maar ik heb ooit de kamer gedeeld met Maarten Wynants en toen is er een mooie band ontstaan.”

Goed gevoel voor Kielich

Timo Kielich (Alpecin Fenix) probeerde in de laatste ronde de kloof met de leiders nog te overbruggen. Met succes want hij bracht zijn ploegmaats terug en hij leidde de sprint in voor Simon Dehairs die tweede werd. “Opdracht volbracht”, zegt Kielich, die aan de voorbereiding op het crossseizoen begonnen is. “Het is nog wel even. Ik bouw rustig op. Deze koers reed ik in dienst van de ploeg, volgende week start ik in de Ronde van Hongarije. Dat wordt een eerste mooie test.”