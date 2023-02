Jens Reynders krijgt een andere rol bij zijn nieuwe team: “Je zal me niet meer zo vaak in een vroege ontsnapping zien”

voetbal jupiler pro league Boris Popovic (Cercle Brugge) wil net als vorig seizoen winnen in Eupen: “Onze positie in de stand versterken”

Met ondertussen een reeks van zes wedstrijden op rij zonder nederlaag, mengt Cercle Brugge zich steeds nadrukkelijker in de strijd om de achtste plaats. Zaterdag moet de Vereniging in Eupen en de week nadien tegen Seraing voor de volle buit gaan, want in het tweede weekend van maart volgt de allicht cruciale confrontatie met Anderlecht - momenteel negende op één punt - in het Lotto Park. “Met minder dan 6 op 6 kunnen we niet tevreden zijn”, legt Boris Popovic de lat zelf hoog.