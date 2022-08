Jens Reynders is teleurgesteld dat hij EK niet mag rijden en start deze week in Noorwegen: “Transfer naar andere ploeg? Geen commentaar”

Ondanks de berichten over een nieuwe ploeg en een promotie naar een hoger niveau, is Reynders niet tevreden. Dat heeft niks te maken met zijn toekomst als renner, wel met het feit dat zijn selectie voor het EK niet gevalideerd werd. De Zuid-Limburger stond in het lijstje van tien renners die bij de Europese bond aangemeld werden als mogelijke deelnemers aan het EK, maar Reynders kreeg een telefoontje dat de trip naar München niet doorgaat. “Ik ben teleurgesteld want ik had heel graag het EK willen rijden. Ik stond eerste reserve en dan hoop je toch dat het nog lukt”, klinkt het.

Beperkt programma

In plaats van richting Zuid-Duitsland te trekken, stapt Reynders dinsdag op het vliegtuig naar Noorwegen waar hij donderdag start in de Arctic Race of Norway. “Dat is niet echt een koers voor mij, maar ik zal er het beste van maken. Na Noorwegen staat er niet zoveel meer op mijn programma. Luxemburg, ja, maar verder is het nog onduidelijk.” Toch vreemd voor een renner die wanneer hij start altijd in is voor een sterke prestatie. De kans dat Reynders in een televisiekoers niet in beeld is, is zo goed als onbestaande.