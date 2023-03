Jens Reynders is na een coronabesmetting aan het opbouwen: “Benen zijn stilaan goed, maar nog niet super“

wielrennen profsTwee weken na zijn minder geslaagd Belgisch openingsdrieluik zat Jens Reynders opnieuw in het zadel. De Zuid-Limburger liet na Le Samyn weten een rustpauze te zullen inlassen. “Ik had behoorlijk veel last van een coronabesmetting”, vertelt Reynders, die in Milaan-Turijn terugkeerde in het peloton. Met een elfde plaats, een resultaat waarmee hij kan leven. “Ik deed de lead-out voor Itamar Einhorn die vierde werd. Daarna nog elfde worden, is een goed resultaat.”

Jens Reynders opende zijn seizoen in Argentinië waarna hij aan de slag was in Almeria als laatste test voor het Belgische openingsweekend. Met weinig succes, want Reynders voelde zich nooit top en dat deed hem besluiten om er de riem even af te gooien. “Er was een duidelijke oorzaak voor het minder goede gevoel: een coronabesmetting. Ik had er meer last van dan ik verwacht had. Er zat maar één zaak op en dat was rusten”, vertelt Reynders.

Geslaagd in opzet

Door die rustpauze zag de Zuid-Limburger een eerste deelname aan Tirreno-Adriatico aan zijn neus voorbijgaan. Deze week was hij wel aan de slag in Italië waar Milaan-Turijn op het programma stond. “Ik reed die koers vooral om weer te kunnen opbouwen. En als test natuurlijk, want de gevolgen van de coronabesmetting waren nog niet verdwenen, dus was het even afwachten hoe ik zou reageren op de inspanning.”

Dat viel al bij al mee, want Reynders die de opdracht kreeg om de Israëlische kampioen en sprinter Itamar Einhorn in stelling te brengen, slaagde in dat opzet.

Verder opbouwen

“Verrassend? Misschien wel en ik houd er een dubbel gevoel aan over. Einhorn werd mooi vierde en zelf pakte ik een verdienstelijke elfde plaats. Maar het was een leuke vaststelling dat ik de finale kon rijden. Nog niet met super benen, maar daaraan wordt gewerkt”, lacht Reynders, die vrijdag aan de start staat van de Bredene Koksijde Classic. “Er was even sprake om als invaller naar Milaan-San Remo te gaan, maar daar ben ik nog niet klaar voor. Ik wil nu verder opbouwen naar de voorjaarsklassiekers.”

