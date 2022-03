Jens Pauwels is per direct nieuwe T1 van FC Assenede: “Ik ga niet alles van tafel vegen”

voetbal eerste nationale Doelman Jordi Belin en Patro Eisden zijn klaar voor competitie-eindspurt: “Het worden nog zes moeilijke finales”

De strijd voor een plaats in de eindronde in eerste nationale woedt in alle hevigheid. Met zes speelweken te gaan, lijken een vijftal ploegen in aanmerking te komen voor vier eindrondeplaatsen. Patro Eisden bezet momenteel de derde stek, maar telt slechts drie punten voorsprong op achtervolgers Luik en Charleroi die ieder nog een inhaalwedstrijd te goed hebben. Spanning troef in deze reeks.

16:30