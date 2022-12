Jens Naessens (Lierse) komt na aanslepend blessureleed weer boven water: “Topfit kan ik de ploeg nog altijd iets bijbrengen”

Voor wie er aan begon te twijfelen: Jens Naessens is wel degelijk nog voetballer. Tegen Virton kwam de ervaren spits voor het eerst in deze competitie (kort) in actie. Dat we zo lang niets van Naessens hoorden, was te wijten aan twee opeenvolgende blessures.

“Van de zomer begon ik fit aan de voorbereiding”, vertelt Naessens. “Maar na een tijdje kreeg ik een ontsteking aan de rechterachillespees en dat is iets waar je niet snel van af geraakt. Die ontsteking had trouwens niets te maken met de achillespeesoperatie die ik twee jaar geleden onderging, want dat was aan mijn linkerkant. Na verloop van tijd trok de ontsteking weg, maar dan voelde ik op een gegeven moment iets in mijn kuit schieten. Zo stond ik wéér een paar weken aan de kant. Mentaal was die situatie enorm moeilijk, bijna om moedeloos van te worden.”

Ervaring benutten

Maar Naessens beet door en nu is hij medisch gezien dus opnieuw klaar voor de dienst. “Op het vlak van conditie en ritme is er natuurlijk nog werk, da’s logisch”, gaat de Oost-Vlaming verder. “Hopelijk kan ik nu elke week een beetje dichter naar mijn beste niveau toegroeien. Mijn korte invalbeurt tegen Virton gaf me alleszins een grote boost. Ik ben er van overtuigd dat een topfitte Jens Naessens de ploeg nog altijd iets kan bijbrengen. Aan mij om nu zo snel mogelijk topfit te geraken.”

Tegen Standard B is er mogelijk opnieuw een rol(letje) weggelegd voor Naessens. Opvallend weetje: in het verleden wist Naessens al te scoren tegen Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en AA Gent, maar nog nooit tegen de Rouches. “Misschien komt daar nu dan verandering in”, knipoogt Naessens. “Het belangrijkste is natuurlijk dat we winnen. Na een mindere reeks zakten we wat weg in het klassement en dus kunnen de punten goed gebruiken. De top zes is en blijft ons doel. Tegen de jongeren van Standard wordt het zaak om onze surplus aan ervaring optimaal te benutten. Dat we een uitmatch spelen, hoeft niet zo’n groot nadeel te zijn. Sclessin zal tijdens deze wedstrijd geen heksenketel zijn.”

Clubnieuws Lierse De schorsing voor Joedrick Pupe werd in beroep herleid tot één speeldag effectief en één speeldag voorwaardelijk. De verdediger, die op de vorige speeldag rood pakte tegen Virton, mist de match van vrijdag tegen Standard. Intussen verlengde Nils Schouterden zijn contract. De flankspeler ligt nu tot de zomer van 2024 vast op het Lisp.

