Jens Naessens bekert met Knokke tegen Seraing: “Veel nieuwe jongens bij Metallo’s, maar Lepoint is oude bekende”

Aanvaller Yousef Salech (SK Beveren) scoort bij debuut: "Ik zou niet graag tegen mezelf spelen"

Debuteren, scoren en fysiek je stempel drukken. Yousef Salech (21) slaagde met onderscheiding voor z’n eerste test bij SK Beveren. “Zoals ik had gedroomd”, lachte de jonge spits verlegen. Tegen een zwak SL16 FC had hij meteen een aandeel in de eerste Beverse zege (2-0) van het seizoen.