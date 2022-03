Jens Muyhsondt (Svelta Melsele) klaar voor pittig drieluik: “Rhodienne wordt moeilijkste tegenstander”

Met drie overwinningen is Melsele zo goed als gered. “Ik geloof dat we daarin kunnen slagen”, is Muyshondt optimistisch. Wat dat betreft schuilt het gevaar volgens de aanvaller vooral in de wedstrijd op Rhodienne nochtans de enige die onder Svelta geklasseerd staat. Veertiende op één punt van de Waaslanders. “Dat is een moeilijker veld, waar ze vorige week Erpe-Mere nog omver geblazen hebben, dus dat wordt de moeilijkste opdracht.”

Wolvertem-Merchtem

Nochtans is de kloof met Wolvertem-Merchtem, eerstvolgende tegenstander, op papier het grootst - tiende op acht punten. Al won Svelta wel de heenwedstrijd. “Maar het was bibberen tot het einde”, herinnert Muyshondt zich. “Anderzijds is het een voetballende ploeg, wat ons beter ligt, en kunnen we op eigen veld altijd een tikje meer.”

Muyshondt weet waar de sleutel ligt: “Als we voetballen zoals de laatste weken kunnen we hen zeer veel pijn doen. Met onze druk vooruit kunnen weinig ploeg om. Dat zal het verschil maken. Samen met onze efficiëntie van de voorbije wedstrijden”, aldus de aanvaller, die in de heenwedstrijd nog een invaller was die terugkwam uit blessure, maar inmiddels uitgroeide tot een sterkhouder. Hij tekende ook al bij in Melsele.“Iedereen heeft me graag en ik voel me goed in deze club. We hebben een hechte ploeg. Zelfs toen het slecht ging, hebben we nooit ruzie gemaakt en bleef het leuk. Dat was zeer belangrijk voor mij.”