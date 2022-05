Jens Moens en Stijn De Bock delen de zege in Oordegem: “We dachten beiden dat we gewonnen hadden”

WielrennenEen unicum is het niet, maar de uitslag van de kermiskoers in Oordegem is wel merkwaardig. Stijn De Bock en Jens Moens kwamen quasi gelijktijdig over de meet. Na beraadslaging werd er overeengekomen om beide renners samen op de eerste plaats te zetten. Voor De Bock was de winst een bevestiging, voor Moens een motivatiebron.

Zes renners gingen in Oordegem samen de finale in. In de sprint mochten ze uitmaken wie de zegebloemen mee naar huis mocht nemen. Stijn De Bock en Jens Moens streden zij aan zij. Met het blote oog kon geen verschil waargenomen worden. Beiden gingen ervan uit dat ze de overwinning op zak mochten steken. Voor thuisrijder Stijn De Bock was het al de derde overwinning van het seizoen, nadat hij enkele dagen eerder ook al Puivelde Koerse had gewonnen. “Aanvankelijk werd ik uitgeroepen tot overwinnaar. Na een korte discussie werden we beiden op gelijke hoogte geplaatst. Ik geef toe dat het verschil op de foto niet duidelijk was. Uiteindelijk was die derde zege dan toch een feit en daar ben ik blij om.”

Mooie oplossing

Jens Moens kon leven met het uiteindelijke verdict. “Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats bedraagt tien euro. Om het geld gaat het dus niet. Toen ik de finish overschreed, dacht ik dat ik gewonnen had. Stijn dacht hetzelfde en werd aanvankelijk ook tot winnaar uitgeroepen. We dachten beiden we gewonnen hadden. Dat gaf een wrang gevoel, ik wou de beelden zien. Een fotofinish was er niet. Die had misschien wel duidelijkheid kunnen geven. Op de gewone camerabeelden kon ik geen verschil zien. Stijn ging akkoord om de overwinning te delen. Dat vond ik een eerlijke oplossing.”

Verschillend gevoel

Voor beide renners gaf de zege in Oordegem een ander gevoel. Stijn De Bock kon voor eigen volk al een derde keer juichen en weet dat de beste conditie er is. Voor Jens Moens lagen de kaarten anders. “De voorbije maanden had ik wel een goed gevoel, maar niet om te winnen. Ik nam ook enkele keren een foute beslissing. In Oordegem was dat anders. Voor het eerst geloofde ik er echt in om mee te spelen in de frontlinie. De komende weken wil ik nu verder bevestigen.”