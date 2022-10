Jens Lambrechts helpt Zwarte Leeuw met twee goals aan eerste zege van het seizoen: “Hopelijk zijn we nu eindelijk vertrokken”

voetbal derde nationale BZwarte Leeuw is het winnen dan toch niet verleerd. Na een schamele 1 op 21 boekte aanvoerder Jens Lambrechts, goed voor twee treffers, zaterdagavond in en tegen Betekom (3-4) de eerste zege van het seizoen met de Leeuwen.

Zwarte Leeuw kwam nochtans tot tweemaal toe op achterstand. “We hebben bij momenten echt afgezien”, geeft Lambrechts toe. “Het had bijvoorbeeld evengoed heel anders kunnen uitdraaien, want Betekom is echt een bijzonder goede ploeg. Al moet ik wel zeggen dat we al bij al niet bijster veel hebben weggegeven. De beste en meeste kansen waren zelfs voor ons op de counter, waardoor we de zege ook niet gestolen hebben. Hopelijk zijn we nu dus eindelijk vertrokken, want de weg naar boven is nog heel lang.”

Voor één keer efficiënt geweest

Voor de Leeuwen was het pas de allereerste overwinning van het seizoen. “Daarom was de manier waarop ook niet belangrijk. Na zeven matchen zonder zege moesten we gewoon dringend winnen. Bovendien hebben we dit seizoen al pech genoeg gehad, waardoor het eindelijk ook wel eens mocht meezitten. En oké, we slikken wel opnieuw drie tegentreffers, maar anderzijds zijn we voor één keer zelf ook eens efficiënt geweest door vier keer te scoren.”

Lambrechts nam twee van die vier Rijkevorselse treffers voor zijn rekening. “Raar maar waar, want ik vind sowieso al niet heel gemakkelijk de weg naar doel. De laatste keer dat ik bijvoorbeeld nog eens twee keer gescoord heb, dateert vanuit mijn tweede of derde seizoen bij Sint-Lenaarts en dat is toch al een jaar of zeven geleden. Anderzijds deed het daardoor wel extra veel deugd en zeker omdat het ook nog eens de drie punten opleverde.”

Kleine domper op feestvreugde

De Leeuwen zagen een kwartier voor tijd wel de pas herstelde Quinten Simons opnieuw geblesseerd uitvallen. “We hebben de zege uiteraard stevig gevierd, maar dat was toch een kleine domper op de feestvreugde. Ik ben trouwens zelf ook niet helemaal fit. Zo sukkel ik al een paar weken met een verrekking in mijn hamstrings, maar uit noodzaak omwille van onze kleine kern en om de ploeg te helpen ben ik gewoon blijven doorspelen. Dat is natuurlijk niet zonder risico’s, want voor hetzelfde geld wordt die verrekking een scheur en ben je een hele tijd out, maar gelukkig is dat voorlopig niet het geval.”

Betekom: Nauwelaerts, De Keukeleere (83’ Poukens), El Hadj, Janssens (83’ Krauze), Clerckx, Vermeiren, Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck, De Winter, Pelgrims.

Zwarte Leeuw: Hofmans, Neefs, Van De Vel, Defossez, Simons (75’ De Roos), Lambrechts, Verboven, Dupont, Jochems, Faria Da Silva, Van De Vreede.

Doelpunten: 37’ Hermans (1-0), 54’ Lambrechts (1-1, strafschop), 63’ Hermans (2-1), 70’ Van De Vreede (2-2), 81’ Lambrechts (2-3), 85’ Verboven (2-4), 86’ Mateso-Liongola (3-4).

Geel: Defossez, De Keukeleere, Janssens, Mateso-Liongola.

