Jens Lambrechts en Zwarte Leeuw verslikken zich niet in Antonia: “Onze job gedaan”

Na amper vijf minuten opende Lambrechts vanop de stip de score voor Zwarte Leeuw. “In zo’n wedstrijden is het belangrijk om snel op voorsprong te komen”, weet de Rijkevorselse kapitein. “Onze eerste helft mocht trouwens best gezien worden. Het was misschien niet zo goed als dinsdag tegen Retie (5-0-zege, red.), maar we hebben wel onze job gedaan. Bij de rust stond stond het bijvoorbeeld al 3-0 en dat was zeker niet overdreven.”

Concentratieverlies

De tweede helft was van heel wat mindere makelij. “Hoewel de trainer gevraagd had om door te gaan op het elan van voor de pauze en scherp te blijven, verloren we de focus een beetje. Plots sloop er wat onderschatting in de ploeg, waardoor Antonia er 3-1 van kon maken. Daar moeten we dus lessen uittrekken, want dat concentratieverlies kunnen we ons in de competitie niet permitteren.”

Zwarte Leeuw bekert wel verder. Lambrechts en co. ontvangen komend weekend in de tweede ronde Solières Sport. “Dat zal heel andere koek worden, want de Luikenaars spelen een reeks hoger dan wij. Anderzijds gaan we er wel alles aan doen om nog een ronde verder te gaan. De nieuwkomers hebben tenslotte bewezen dat ze absoluut een meerwaarde zijn. Het enige probleem is dat we met een vrij krappe kern zitten. Al is het dan aan onder meer aan mij om de jonge gasten mee op sleeptouw te nemen. Ik ben per slot van rekening niet voor niks aanvoerder geworden. Iets wat ik trouwens echt wel een eer vind. Die band is voor mij een blijk van erkenning.”

Cox naar Loenhout

Ondertussen is de Rijkevorselse kern, die al niet bijster groot was, nog wat kleiner geworden. Zo is aanvallende middenvelder Jasper Cox in extremis nog vertrokken naar eersteprovincialer Loenhout. Aanvaller Djeson Olongo sukkelt dan weer met zijn schildklier, waardoor de Leeuwen voorlopig niet kunnen rekenen op hun laatste nieuwkomer.

Meer lezen: voetbal in derde nationale B