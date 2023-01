Jens Kindt (SV Rumbeke): “Wat een zalig gevoel om nog eens dat zegegebaar te kunnen maken”

voetbal derde nationale AOpluchting troef bij derdenationaler SV Rumbeke, want de ploeg van Geert Broeckaert weet opnieuw wat winnen is. Het was van 26 november vorig jaar geleden dat de Rumbekenaars nog eens een driepunter konden optekenen. Op het veld van HO Kalken werd er zondag met 1-2-cijfers gewonnen. Pas de vierde zege van het seizoen voor SV Rumbeke, dat in de stand op de veertiende plaats staat.

Kapitein Jens Kindt was net als zijn ploegmakkers enorm opgelucht na de overwinning in Kalken. “Na die nul op vijftien waren we diep in het klassement weggezakt”, stelt Jens Kindt. “Aangezien de drie laatste in het klassement rechtstreeks zakken en de vierde laatste naar de barrages verwezen wordt, was puntengewin stilaan noodzakelijk.”

“Op Kalken kwamen we 1-0 achter. De enige kans die ze hadden, maakten ze ook af. Na de rust konden we gelukkig nog het tij keren. Ik scoorde de gelijkmaker en tien minuten voor tijd scoorde Laurens Vandenheede het winnende doelpunt. Ondertussen was het tien tegen tien en kregen we het nog eventjes warm, want Kalken ging nog resoluut op zoek naar die gelijkmaker. We hielden echter stand. Wat een zalig gevoel om nog eens dat zegegebaar te kunnen maken.”

Zege van de hoop

“Uiteraard moeten we alles door een realistische bril blijven bekijken, want dit was pas onze vierde driepunter van het seizoen. Logisch dat we nog altijd op een degradatieplaats staan vermits er drie rechtstreekse dalers zijn. We hebben dankzij die driepunter toch wat ploegen boven ons in het vizier. Met nog elf matchen te gaan, is alles mogelijk. Laat het ons na die mindere periode de zege van de hoop noemen. Alle pistes liggen nog open, maar wij moeten in eerste instantie naar onszelf kijken. De resultaten van onze concurrenten zijn van ondergeschikt belang en op hun puntenverlies mogen we niet speculeren. Wekelijks staan er drie punten op het spel en dus focussen we ons enkel en alleen op de eerstvolgende match.”

Wielsbeke

“Het was de voorbije weken toch wat balen, want we gaven onze tegenstanders telkens een goede repliek maar werden niet altijd door de geluksfee gesteund. Zaterdagavond krijgen we Wielsbeke, een stevige tegenstander, op bezoek en proberen we voor eigen publiek nog eens te winnen. Na negentien matchen wonnen we thuis slechts één keer. Tijd dus om daar verandering in te brengen.”

