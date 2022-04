Jens Kindt (SV Rumbeke) kijkt uit naar derbytopper tegen Roeselare-Daisel: “Voor beide teams staat er veel op het spel”

“We krijgen dit jaar inderdaad een unieke kans op promotie naar nationale. Ik maakt het nog nooit eerder mee dat de eerste drie in de stand rechtstreeks promoveren”, gaat de centrale verdediger voort. “De licentie van SV Rumbeke is alvast goedgekeurd en iedereen wil in elk geval de stap hogerop zetten. Als de trein passeert, moet je proberen erop te springen, want niet ieder jaar zullen zich dergelijke opportuniteiten voordoen.”

Kostbaar puntenverlies

“Vorig weekend leden we wel spijtig puntenverlies. We kwamen op het veld van Zedelgem niet verder dan een 2-2-gelijkspel en lieten twee kostbare punten liggen”, aldus nog Kindt. “Dat houdt in dat we zaterdag best de drie punten thuishouden indien we in de top drie willen eindigen. We hebben in elk geval ons lot in eigen handen want na de derby spelen we nog thuis tegen Racing Lauwe en uit bij Wervik, een andere rechtstreekse concurrent. De weken van de waarheid staan voor de deur.”