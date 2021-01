Jens Keukeleire bereidt wielerseizoen voor het eerst op de Teide voor: “Beste plaats waar je nu als renner kan zijn”

De 32-jarige Keukeleire bracht een groot deel van de winter in het Spaanse Calpe door. “Ik was van plan mijn voorbereiding voort te zetten op grote hoogte en zou van Calpe doorreizen naar de Sierra Nevada”, verduidelijkt Keukeleire. “De ploegleiding vroeg die hoogtestage op de Teide te doen. Wellicht zocht Alberto Bettiol, die hier al zes jaar komt, gezelschap. Ik ben hier nu drie dagen en moet zeggen dat het meevalt. Als je naar de Sierra Nevada gaat, moet je eerst met de wagen naar beneden om de trainingen starten. Hier kan je op de berg beginnen. Dit is de beste plaats is om deze periode te vertoeven.”

Tour of Vuelta, zeker geen Giro

De Bruggeling, die aan zijn tweede jaar in Amerikaanse loondienst begint, zal zijn seizoen starten in de Ster van Bessèges. In de hoop dat die vijfdaagse kan doorgaan. Nadien keert hij terug naar Calpe. Om er voort te werken aan zijn conditie richting Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik ben blij met het programma dat ik zal kunnen rijden, maar had graag tussen Bessèges en het Vlaams openingsweekend nog een koers kunnen afwerken”, geeft Keukeleire toe. “Of ik Parijs-Nice of Tirreno Adriatico rijd, weet ik nog niet. De voorjaarsklassiekers doe ik tot en met Parijs-Roubaix. Voor de Giro kom ik niet in aanmerking, want die selectie ligt al vast. Dus zal het Tour of Vuelta worden. Eigenlijk is de situatie eigenaardig. Andere jaren kende ik tijdens de ploegstage in december mijn programma tot oktober. Die stage werd geschrapt, een lange planning kan je niet maken.”

Geen Sep Vanmarcke meer

Want EF Education-Nippo is een ploeg met renners uit alle windstreken. Keukeleire is erg, door het vertrek van Sep Vanmarcke naar Israel Start-Up Nation, in 2021 de enige Belg. “Het is hel jammer dat Sep weg is”, beweert Keukeleire. “Sep en ik komen al van bij de jeugd goed overeen. We keken allebei uit naar het eerste seizoen in dezelfde ploeg. Ik denk dat we vorig jaar slechts drie keer samen aan de start stonden”, besluit Keueleire. “Ondanks het feit dat Sep weg is, zullen we voor het voorjaar een hele sterke ploeg hebben.”