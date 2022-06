Jens Keukeleire begint aan zijn achtste Dauphiné: “Altijd de zwaarste rittenkoers van acht dagen”

Keukeleire zag zich genoodzaakt Parijs-Nice door ziekte te staken en raakte niet honderd procent in orde voor de Vlaamse klassiekers die hem nauw aan het hart liggen. “Ziek worden in het voorjaar is nooit goed”, blikt hij even terug. “Ik heb nog enkele voorjaarsklassiekers moeten rijden. Omdat het niet anders kon. Niet plezant als je voor de start al weet dat je niet zal kunnen doen wat je wil. Beter worden door eendagskoersen te rijden lukt ook niet. Ik had een goed trainingsblok nodig om weer in orde te geraken.”

Laatste in WT-ranking

Vorige maand laste hij een hoogtestage in. Charles Wegelius, hoofdploegleider bij het Amerikaanse team, tekende present tijdens die stage. “Hij liet me weten dat ik invaller was voor zowel de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland als Route d’Occitanie. Maar hij voegde er meteen aan toe dat ik zeker één van die drie meerdaagsen zou rijden. Voor mij is het een bijzonder vreemd jaar. Andere jaren wist ik reeds in december welke wedstrijden ik zou afwerken. Dit seizoen rijd ik veel koersen die oorspronkelijk niet op mijn programma stonden. Jawel, dat heeft alles te maken met de situatie waarin we verzeild raakten. Onze ploeg staat in de ranking om in de World Tour te blijven op de achttiende en laatste plaats. We hebben het nog altijd in eigen handen. Elke bespreking wordt erop gewezen dat we punten moeten pakken. Dat lijkt precies wat averechts te werken. Al ben ik zeker dat niemand van de ploeg er met zijn pet naar gooit.”

Klaar voor Dauphiné

EF Education-Easy Post doet het voornamelijk in de koersen van de World Tour terwijl diverse andere teams punten pakken in andere wedstrijden. Begin deze week kreeg Keukeleire telefoon van de ploeg met de vraag om de Dauphiné te rijden. “Denk dat ik klaar ben”, beweert hij. “Het is lang niet meer de eerste keer dat ik de Dauphiné afwerk. Voor mij altijd de zwaarste rittenkoers van één week die er is. Want veel renners proberen zich nog eens te laten zien om in de Tourselectie te geraken. In de Dauphiné wordt sneller gereden dan in de Tour.”