Jens Hoornaert (KVE Aalter) na 1-3-winst bij Roeselare-Daisel: “Rode kaart net voor de rust was kantelmoment”

“De wedstrijd op Schiervelde was toch een zespuntenwedstrijd en dan doet het deugd om aan het langste eind te trekken. Het is mijn eerste hattrick in het nationale voetbal en de teller staat intussen op negen. Maar deze prestatie kwam er vooral na een collectief sterke prestatie. Twintig minuten was het een duel dat perfect in balans lag, maar beetje bij beetje werden we toch de betere ploeg. Tien minuten voor de rust kon ik alleen op doel af en een verdediger van de West-Vlamingen greep naar de noodrem. Ik verzilverde de strafschop en met elf tegen tien zag het er heel goed uit. Toch trokken we met gemengde gevoelens richting kleedkamer. Via Mathias Vercauteren en Sam Janssens kwamen de kansen op een tweede doelpunten er, maar we lieten na om Roeselare een tweede tik uit te delen.”

Veel ruimte

Toch werd het voor Aalter met elf tegen tien niet zo evident om de volle buit te pakken. Pas in het wedstrijdslot haalde zijn ploeg het laken naar zich toe. “Ondanks het gegeven dat we met elf tegen tien 1-0 voor stonden, voelde je wel dat deze partij zeker nog niet gespeeld was. De thuisploeg kwam gretig uit de kleedkamer en halverwege de tweede helft beloonden ze hun gretigheid met een doelpunt op vrije trap. Dat kwam even hard binnen. Het gevoel dat we toch nog de drie punten gingen pakken, was zeker aanwezig. We probeerden hoog druk te zetten, zochten snel de vrije man op en de tegenstander kreeg het op het grote veld steeds moeilijker om de ruimtes te belopen. Na samenspel met Emre Dönmez kon ik vanuit een scherpe hoek de 1-2 via de onderkant van de lat binnen knallen. Dat is misschien het verschil met de eerste maanden, dat tikkeltje geluk. In het wedstrijdslot trok hun doelman nog mee ten aanval en in de omschakeling kon ik de bal in een leeg doel plaatsen. Veel niveauverschil was er niet tussen ons en Roeselare-Daisel, maar het kantelmoment was toch die rode kaart net voor de rust.”

Volgend seizoen

De kansen op het behoud zijn door deze overwinning fel gestegen. De zegereeks verder zetten tegen het sterke Voorde-Appelterre is niet vanzelfsprekend, maar Hoornaert kijkt de wedstrijd met vertrouwen tegemoet. “De voorbije weken kreeg je toch een heel ander Aalter te zien. De terugkeer van jongens als Jelte De Coninck, Jochen Sucaet en Jordy Van De Walle verhoogde de concurrentie en meteen ook de scherpte. De weg naar het behoud is nog lang. Het vertrouwen is er evenwel. In een goede dag kunnen we ook stunten tegen de leider. Al zal dat vooral van de vorm van de dag afhangen. Ik ga ervan uit dat we de schaapjes op het droge krijgen. Positief is zeker het gegeven dat Boris Waegebaert volgend seizoen aan boord blijft. Zijn ervaring is toch belangrijk voor de ploeg. Het vertrek van Sam Janssens en Jelte De Coninck is natuurlijk een sportieve aderlating, maar ik verwacht dat het bestuur toch voldoende versterking in huis haalt om een rustig seizoen te hebben.”