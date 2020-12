Jens Gys kan na negende plaats in Tsjechië ook weer in eigen land crossen: “Voor BK toch nog competitie”

Typisch Kempense cross

In Kolin namen de drie Antwerpse eliterenners zonder contract het zaterdag onder meer op tegen Marek Konwa, Adam Toupalik en Michael Boros. Deze laatste is met een 25ste plaats veruit de beste Tsjech op de wereldranglijst. Toch ging de zege naar de Pool Konwa voor de Tsjech Toupalik en Uytdewilligen. Boros viel net naast het podium. “Het leek op een typische Kempense cross”, lacht de crosser uit Gierle. “Een omloop in een bos met wat los zand. Een mooi parcours. We stonden bij de start helemaal achteraan. Veel deelnemers waren er niet (32, red.), maar er stond kwaliteit aan de start. Halfweg de cross zat ik in de top tien, dus in de UCI-punten. Dan was ik iets geruster, mijn inspanning om in Tsjechië te crossen was niet voor niets. Die positie heb ik in de tweede wedstrijdhelft met succes verdedigd. Opdracht volbracht!”