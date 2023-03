Jens Goossens (Zeveren Sportief) voor de topper tegen FC Latem: “Een eindrondeticket laten we niet liggen”

Voetbal Tweede Nationale B Christophe Walravens gelooft in behoudskan­sen van Pepingen-Hal­le: “We hebben alles nog in eigen handen”

Pepingen-Halle staat zondag voor een zeer belangrijke wedstrijd in het kader van het behoud in tweede nationale B. Berchem Sport komt over de vloer. Op zes speeldagen van het einde van de competitie staan de Hallenaren op de voorlaatste plaats. Berchem staat enkele plaatsen hoger in de rangschikking, maar behoort eveneens tot de rechterkolom.