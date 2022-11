Jens Goossens (Zeveren Sportief) na 0-1-winst bij FC Latem: “Leider vooral qua gretigheid afgetroefd”

“Ik denk dat we de leider vooral qua gretigheid afgetroefd hebben. Een week eerder hadden we onverdiend verloren in Lovendegem en we kwamen dan ook supergemotiveerd aan de aftrap. Van bij het eerste fluitsignaal waren wij toch de betere ploeg en na een poging van Sébastien Giannaros trapte Sebastiaan Van Luchene de bal in de kluts binnen. Na dat doelpunt kwam Latem beter in het spel, maar de strijd werd vooral in het middenveld gestreden.”

Glansrol

Na de rust kreeg Zeveren het moeilijker en werd het warm in hun zestien. Goossens, jeugdproduct van SK Deinze, zag vooral een glansrol weggelegd voor Dwight Van Parys en Tim Van Kerrebroeck. “Latem voerde na de rust de druk wel op en we beleefden moeilijke momenten. Maar hun spits liet het twee keer liggen en één keer kon Dwight Van Parys met een superredding de meubelen redden. We mochten ook wel een kaarsje branden voor Tim Van Kerrebroeck. Hij was de rots in de branding, kopte veel weg en zat er vaak tussen. Maar wij waren in de omschakeling ook wel gevaarlijk. Via Alessio De Ruyck hadden we misschien wel de beste kans uit de wedstrijd.”

Zeveren Sportief kreeg de voorbije maanden goede kritieken van de tegenstand en wordt door velen gezien als een ploeg voor de top vijf. Goossens legt de lat niet zo hoog. “De kern is niet zo heel breed en het is zo dat Tim Van Kerrebroeck aan zijn laatste wedstrijd toe was. Hij trekt op reis naar Zuid-Amerika en is pas over zes maanden terug. In de wedstrijd in Latem liep Sébastien Giannaros tegen zijn derde geel aan en blesseerde Sebastiaan Van Luchene zich. Ik denk dat we de ambitie nog niet moeten bijstellen en de linkerkolom al een mooi doel is.”

