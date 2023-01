Jens Goossens (Zeveren Sportief): “Hopen te stunten tegen Sint-Laureins”

Zeveren Sportief deed het goed de voorbije weken. Het hield eerst het ambitieuze Destelbergen op een scoreloos gelijkspel en vorige week ging het met 1-3 winnen in Poesele. Jens Goossens was de uitblinker in die laatste wedstrijd. Doelpunt, assist en een sterke wedstrijd. Daar hoopt ie natuurlijk een verlengstuk aan te breien tegen Sint-Laureins.

“De resultaten van de voorbije weken mogen er zijn. En die prestaties winnen nog aan kracht als je weet dat de coach toch danig aan de ploeg moest sleutelen. Jongens als Joshua Marysse, Frédéric De Graeve, Tim Van Kerrebroeck en Brecht Van De Steene waren er om verschillende redenen niet bij en dan is het wel sterk dat je toch zo’n goed resultaat neerzet. Ik denk dat we Poesele vooral qua gretigheid afgetroefd hebben. Sint-Laureins wordt natuurlijk een ander paar mouwen. Het is geen toeval als je na 18 speeldagen leider bent. Net zoals het is geen toeval is dat ze met Quinten De Muer dé goalgetter van de reeks in de rangen hebben. Dit weekend zullen we nog wel een aantal pionnen moeten missen, maar toch hopen we te stunten tegen Sint-Laureins.”

Zesde plaats

Zeveren Sportief sloot vorig seizoen af als derde in de B-reeks, maar heeft het in de A-reeks een stuk moeilijker. Vorig jaar besloot Zeveren om niet deel te nemen aan de eindronde en uiteraard is dat dit jaar dan ook geen doel. “We proberen natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen en op volle sterkte zat top vijf er misschien wel in, maar we hebben dit jaar te veel blessures gehad om mee te doen voor die top vijf. Met een achterstand van zes punten op Lembeke en Merendree kan het misschien nog. In Zeveren leggen we de lat iets minder hoog. Met de zesde plaats zouden we al best tevreden zijn.”

Stevige middenmoter

Op het vlak van transfers blijft het eerder stil bij Zeveren Sportief. Frederik Bauters trekt naar Hansbeke en Robbert De Smul slaat zijn tenten op bij Excelsior Mariakerke. Voorlopig is Jonas Van Den Bremt van Maria-Aalter de enige aanwinst. De kans bestaat dat zowel Joshua Marysse als Frédéric De Graeve een punt achter hun loopbaan zetten. Goossens blijft wel op post. “Ik voel me wel goed bij dit Zeveren. In het begin van het seizoen speelde ik mijn wedstrijden, maar kon ik mijn stempel minder drukken. De voorbije twee weken haalde ik wel een mooi niveau en het is leuk als je als rechtsachter een doelpunt en een assist kunt laten optekenen. Hopelijk kan ik tegen Sint-Laureins de lijn doortrekken.”