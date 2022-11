Jens Gits (Schelde) pakt 9 op 9 na winst bij Wortegem: “Zo snel mogelijk 35 punten halen”

In gure omstandigheden boekte KVV Schelde zondag een knappe 1-3-zege bij Sparta Wortegem. “Het was moeilijk voetballen”, begint coach Jens Gits zijn analyse. “Door regen, wind en een grasveld dat er niet te goed bij lag. Het balbezit en de kansen waren voor ons maar bij hun eerste aanval kwamen we wel meteen 1-0 achter. Gelukkig maakten we net voor de rust gelijk met een afstandsschot van Mirando Goedgezelschap.”

“Kort na de pauze kwamen we goed weg toen Wortegem in dezelfde fase twee keer een kopbal op de lat zag gaan. Drie minuten later maakten wij er 1-2 van en vrij snel viel ook de 1-3. Bij Wortegem gingen de kopjes naar beneden en wij hielden controle over de wedstrijd.”

Onnodig spannend

Schelde verzorgde het spektakel in die negen op negen, met onder meer ook een 3-2-overwinning tegen Nokere-Kruishoutem en 4-3-winst tegen KSV Maarkedal. “Dat was inderdaad spektakel”, aldus Gits. “Tegen Nokere stonden we bij de rust nog 0-2 achter. Het is natuurlijk leuk om te winnen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. We kwamen dit seizoen al zes keer op achterstand.”

“Tegen Maarkedal was het dan weer een ander verhaal. Na zeventig minuten stonden we al 3-0 voor en maakten we het onnodig spannend. In zo’n situatie mag je nooit meer in de problemen komen. Negentig minuten focus en intensiteit houden is een werkpunt. Ook achteraan mag het nog stabieler worden.”

Zorgeloos seizoen

Vorig seizoen promoveerde Schelde nog via de eindronde naar tweede provinciale, waar het nu na tien speeldagen knap vijfde staat met 17 punten. “We moeten tevreden zijn”, vindt de coach. “Top vijf is zeker niet ons doel. Ik wil liefst zo snel mogelijk 35 punten halen. Dan mogen we spreken van een zorgeloos seizoen en misschien zelfs wat verder kijken.”

“Ondanks alle geblesseerden slagen we daar voorlopig vrij goed in. Met Stef De Groot, Miguel Van De Sijpe en Yorben Van De Keere missen we nog drie spelers tot na de winterstop. In de breedte zitten we goed om dat op te vangen, maar er mag niet veel meer gebeuren.”