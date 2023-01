Jens Gits (KVV Schelde) analyseert 0-5-pandoering van KSV Geraardsbergen: “We zijn negentig minuten lang overklast”

Tijdens KVV Schelde - KSV Geraardsbergen stonden zaterdagavond de vijfde en de derde uit tweede provinciale B tegenover elkaar. Wat een spannende (sub)topper moest worden werd een desillusie voor de thuisploeg. “We mogen nog blij zijn dat de score niet groter was“, aldus een eerlijke Jens Gits.

Kwetsbaar

Met vroege tegendoelpunten zag de coach een oud zeer. Voor de achtste keer al dit seizoen slikte Schelde goals in het openingskwartier. “We hebben het al vaker meegemaakt: We zijn heel kwetsbaar in het begin van de wedstrijd. We wisten door de scouting dat Geraardsbergen verschroeiend zou starten en waren daar niet klaar voor en stonden na tien minuten 0-2 achter.”

“Tegen dit Geraardsbergen was daarna niks te beginnen. Geraardsbergen was heer en meester. We zijn negentig minuten lang overklast door voetballend vermogen, snelheid van uitvoering en hoge pressing. Wij misten een aantal spelers door blessures en schorsingen, maar dat mag geen excuus zijn voor onze zwakke prestatie.”

35 punten

De score liep uiteindelijk tot een forfaitnederlaag uit. “Zo erg is dat ook niet”, relativeert de T1. “Op basis van de stand zou je inderdaad een evenwichtige match verwachten, maar ergens is het toch logisch dat er een verschil is tussen beide ploegen. Geraardsbergen is een topploeg in tweede provinciale en wij komen nog maar net kijken. Natuurlijk was die vijfde plaats mooi, maar wij willen er vooral gewoon in blijven.”

“Ik wil zo snel mogelijk 35 punten om mathematisch zeker te zijn dat van het behoud. We hebben nog een moeilijk programma. Zondag spelen we thuis tegen Melsen, dat vierde staat en intussen toch ons zwart beest is geworden. We verloren er in de heenronde en pakten er de voorbije seizoenen in derde provinciale ook niet veel punten tegen.”

“De week erna moeten we naar Kluisbergen, de zesde in de stand. Hopelijk kunnen we in dat tweeluik toch iets rapen. Daarna komen de matchen waarin we punten moeten pakken.”

Volgend seizoen

De sportieve cel van KVV Schelde maakt intussen werk van volgend seizoen. Van de huidige kern bevestigden Jonas Smetryns, Jonas Cattrysse, Miguel Van De Sijpe, Stef De Groot, Brent en Mirando Goedgezelschap en Jeffrey Van Wassenhove een verlengd verblijf.

Voor de inkomende transfers haalde Schelde vooral spelers met ervaring op hoger niveau: Michiel Van der Straeten (Juventus Schoonaarde), Christof Smekens en Ferre Keppens (KV Sint-Gillis), Quinten De Pril (VK Liedekerke) en Nicky De Gussemé (Eendracht Mazenzele-Opwijk).

